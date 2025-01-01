Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру

Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру
Уряд Пакистану номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру "на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання" в конфлікт Індії та Пакистану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter уряду Пакистану.

"У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується", - йдеться у повідомленні уряду Пакистану.

У публікації також йдеться про те, що дії Дональда Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця". Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.

Пакистан продовжує сподіватися, що його щирі зусилля продовжуватимуть сприяти регіональній і глобальній стабільності, особливо в контексті триваючої кризи на Близькому Сході, включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі, і загострення ескалації за участю Ірану.

Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що, що між Індією і Пакистаном за посередництва Вашингтона досягнуто згоди про припинення вогню.

"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він у соцмережі Truth Social.

При цьому у Індії заявили, що домовленості про припинення вогню між країнами після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто внаслідок переговорів між військовими двох сторін, а не за посередництва США.

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Теги: трамп, нобель
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