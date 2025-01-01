Пакистан висунув Трампа на Нобелівську премію миру





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"У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується", - йдеться у повідомленні уряду Пакистану.



У публікації також йдеться про те, що дії Дональда Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця". Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.



Пакистан продовжує сподіватися, що його щирі зусилля продовжуватимуть сприяти регіональній і глобальній стабільності, особливо в контексті триваючої кризи на Близькому Сході, включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі, і загострення ескалації за участю Ірану.



Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що, що між Індією і Пакистаном за посередництва Вашингтона досягнуто згоди про припинення вогню.



"Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він у соцмережі Truth Social.



При цьому у Індії заявили, що домовленості про припинення вогню між країнами після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто внаслідок переговорів між військовими двох сторін, а не за посередництва США.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Уряд Пакистану номінував президента США Дональда Трампа на Нобелівську премію миру "на знак визнання його рішучого дипломатичного втручання" в конфлікт Індії та Пакистану.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter уряду Пакистану."У момент загострення регіональної турбулентності президент Трамп продемонстрував велике стратегічне передбачення і видатну державну мудрість завдяки активній дипломатичній взаємодії як з Ісламабадом, так і з Нью-Делі, що призвело до деескалації ситуації, що швидко погіршується", - йдеться у повідомленні уряду Пакистану.У публікації також йдеться про те, що дії Дональда Трампа стали "свідченням його ролі справжнього миротворця". Уряд Пакистану також наголосив на "ключовому лідерстві" президента США у врегулюванні конфлікту в регіоні Кашмір.Пакистан продовжує сподіватися, що його щирі зусилля продовжуватимуть сприяти регіональній і глобальній стабільності, особливо в контексті триваючої кризи на Близькому Сході, включаючи гуманітарну трагедію, що розгортається в Газі, і загострення ескалації за участю Ірану.Нагадаємо, що раніше Трамп заявив, що, що між Індією і Пакистаном за посередництва Вашингтона досягнуто згоди про припинення вогню."Після довгої ночі переговорів за посередництва Сполучених Штатів я радий повідомити, що Індія і Пакистан домовилися про повне і негайне припинення вогню", - написав він у соцмережі Truth Social.При цьому у Індії заявили, що домовленості про припинення вогню між країнами після чотириденного конфлікту в травні було досягнуто внаслідок переговорів між військовими двох сторін, а не за посередництва США.

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