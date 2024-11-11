Середня зарплата в Україні у червні 2025 року: яка ситуація у Луцьку
21 червня, 23:19
Попри складні економічні умови та війну, український ринок праці продовжує адаптуватися та демонструє ознаки відновлення. Одним із показників цієї стабілізації стало зростання середньої заробітної плати.
За даними платформи Work.ua, у червні 2025 року середня зарплата в Україні досягла 25 000 гривень, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас експерти відзначають, що зростання є нерівномірним — у різних регіонах динаміка суттєво відрізняється. Деякі міста демонструють стрімке зростання доходів, тоді як в інших підвищення зарплат залишається помірним.
Де платять найбільше
Обласні центри України можна умовно поділити на три категорії за рівнем середньої заробітної плати.
До першої групи входять міста, де роботодавці пропонують понад 22 000 грн на місяць:
Київ — 29 500 грн
Львів — 26 000 грн
Ужгород — 25 000 грн
Дніпро — 24 000 грн
Одеса — 23 600 грн
Чернівці — 23 500 грн
Івано-Франківськ — 22 800 грн
Хмельницький — 22 500 грн
У другій групі — регіони з середньою зарплатою від 20 000 до 22 000 грн:
Харків, Рівне, Тернопіль — по 22 000 грн
Вінниця, Черкаси — по 21 500 грн
Луцьк — 21 000 грн
Полтава — 20 500 грн
Запоріжжя, Житомир, Миколаїв — по 20 000 грн
Найнижчий рівень зарплат — менш як 20 000 грн — зафіксовано у третій групі:
Кропивницький — 19 500 грн
Чернігів — 19 100 грн
Херсон — 18 500 грн
Суми — 18 000 грн
Найпомітніше зростання середньої зарплати порівняно з червнем 2024 року спостерігається у Рівному — на 26%. Високі темпи також демонструють Хмельницький та Ужгород (+25%).
На 23% зросли зарплати у Києві, Вінниці та Черкасах.
На 22% — у Харкові та Кропивницькому,
На 21% — у Львові, Чернівцях та Запоріжжі.
У Дніпрі, Луцьку та Сумах рівень оплати праці зріс на 20%.
На 19% — у Тернополі та Чернігові,
На 18% — в Одесі,
На 17% — у Полтаві.
Утім, у деяких регіонах зростання значно повільніше. У Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську середня заробітна плата збільшилася лише на 14% за рік. А найменше зростання зафіксовано у Херсоні — лише 9%.
Ситуація на ринку праці в Україні залишається динамічною та нерівномірною. Хоча в середньому зарплати демонструють зростання, рівень доходів у різних регіонах істотно відрізняється. Факторами, що впливають на ці тенденції, залишаються рівень ділової активності, безпекова ситуація, попит на спеціалістів та розвиток локальних економік.
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За даними платформи Work.ua, у червні 2025 року середня зарплата в Україні досягла 25 000 гривень, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас експерти відзначають, що зростання є нерівномірним — у різних регіонах динаміка суттєво відрізняється. Деякі міста демонструють стрімке зростання доходів, тоді як в інших підвищення зарплат залишається помірним.
Де платять найбільше
Обласні центри України можна умовно поділити на три категорії за рівнем середньої заробітної плати.
До першої групи входять міста, де роботодавці пропонують понад 22 000 грн на місяць:
Київ — 29 500 грн
Львів — 26 000 грн
Ужгород — 25 000 грн
Дніпро — 24 000 грн
Одеса — 23 600 грн
Чернівці — 23 500 грн
Івано-Франківськ — 22 800 грн
Хмельницький — 22 500 грн
У другій групі — регіони з середньою зарплатою від 20 000 до 22 000 грн:
Харків, Рівне, Тернопіль — по 22 000 грн
Вінниця, Черкаси — по 21 500 грн
Луцьк — 21 000 грн
Полтава — 20 500 грн
Запоріжжя, Житомир, Миколаїв — по 20 000 грн
Найнижчий рівень зарплат — менш як 20 000 грн — зафіксовано у третій групі:
Кропивницький — 19 500 грн
Чернігів — 19 100 грн
Херсон — 18 500 грн
Суми — 18 000 грн
Найпомітніше зростання середньої зарплати порівняно з червнем 2024 року спостерігається у Рівному — на 26%. Високі темпи також демонструють Хмельницький та Ужгород (+25%).
На 23% зросли зарплати у Києві, Вінниці та Черкасах.
На 22% — у Харкові та Кропивницькому,
На 21% — у Львові, Чернівцях та Запоріжжі.
У Дніпрі, Луцьку та Сумах рівень оплати праці зріс на 20%.
На 19% — у Тернополі та Чернігові,
На 18% — в Одесі,
На 17% — у Полтаві.
Утім, у деяких регіонах зростання значно повільніше. У Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську середня заробітна плата збільшилася лише на 14% за рік. А найменше зростання зафіксовано у Херсоні — лише 9%.
Ситуація на ринку праці в Україні залишається динамічною та нерівномірною. Хоча в середньому зарплати демонструють зростання, рівень доходів у різних регіонах істотно відрізняється. Факторами, що впливають на ці тенденції, залишаються рівень ділової активності, безпекова ситуація, попит на спеціалістів та розвиток локальних економік.
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