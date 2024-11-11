Середня зарплата в Україні у червні 2025 року: яка ситуація у Луцьку

Попри складні економічні умови та війну, український ринок праці продовжує адаптуватися та демонструє ознаки відновлення. Одним із показників цієї стабілізації стало зростання середньої заробітної плати.За даними платформи Work.ua, у червні 2025 року середня зарплата в Україні досягла 25 000 гривень, що на 25% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Водночас експерти відзначають, що зростання є нерівномірним — у різних регіонах динаміка суттєво відрізняється. Деякі міста демонструють стрімке зростання доходів, тоді як в інших підвищення зарплат залишається помірним.Де платять найбільшеОбласні центри України можна умовно поділити на три категорії за рівнем середньої заробітної плати.До першої групи входять міста, де роботодавці пропонують понад 22 000 грн на місяць:Київ — 29 500 грнЛьвів — 26 000 грнУжгород — 25 000 грнДніпро — 24 000 грнОдеса — 23 600 грнЧернівці — 23 500 грнІвано-Франківськ — 22 800 грнХмельницький — 22 500 грнУ другій групі — регіони з середньою зарплатою від 20 000 до 22 000 грн:Харків, Рівне, Тернопіль — по 22 000 грнВінниця, Черкаси — по 21 500 грнЛуцьк — 21 000 грнПолтава — 20 500 грнЗапоріжжя, Житомир, Миколаїв — по 20 000 грнНайнижчий рівень зарплат — менш як 20 000 грн — зафіксовано у третій групі:Кропивницький — 19 500 грнЧернігів — 19 100 грнХерсон — 18 500 грнСуми — 18 000 грнНайпомітніше зростання середньої зарплати порівняно з червнем 2024 року спостерігається у Рівному — на 26%. Високі темпи також демонструють Хмельницький та Ужгород (+25%).На 23% зросли зарплати у Києві, Вінниці та Черкасах.На 22% — у Харкові та Кропивницькому,На 21% — у Львові, Чернівцях та Запоріжжі.У Дніпрі, Луцьку та Сумах рівень оплати праці зріс на 20%.На 19% — у Тернополі та Чернігові,На 18% — в Одесі,На 17% — у Полтаві.Утім, у деяких регіонах зростання значно повільніше. У Житомирі, Миколаєві та Івано-Франківську середня заробітна плата збільшилася лише на 14% за рік. А найменше зростання зафіксовано у Херсоні — лише 9%.Ситуація на ринку праці в Україні залишається динамічною та нерівномірною. Хоча в середньому зарплати демонструють зростання, рівень доходів у різних регіонах істотно відрізняється. Факторами, що впливають на ці тенденції, залишаються рівень ділової активності, безпекова ситуація, попит на спеціалістів та розвиток локальних економік.