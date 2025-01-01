Магнітні бурі: прогноз на неділю, 22 червня
Сьогодні, 01:30
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.
Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 22 червня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.
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Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.
У неділю, 22 червня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням.
Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.
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