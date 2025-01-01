Магнітні бурі: прогноз на неділю, 22 червня

Магнітні бурі: прогноз на неділю, 22 червня
Прогноз сонячної та геомагнітної активності на 22 червня 2025 року опублікував Центр прогнозування космічної погоди Національного управління океанічних та атмосферних досліджень США.

Геомагнітні бурі класифікуються за рівнем потужності — К-індексом — від показника 2 до 9. Що вищий К-індекс, то сильніша буря та її наслідки і вплив на людей і техніку.

У неділю, 22 червня, очікується геомагнітна активність з К-індексом 4 (жовтий рівень), що відповідає магнітним хвилюванням.

Зазначимо, що прогноз може змінитися, оскільки дослідники сонячної активності оновлюють свої дані що три години. Астрофізики зазначають, що найточнішими є прогнози, зроблені на один день наперед, інші ж лише орієнтовні.

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Теги: Магнітні бурі, прогноз, Україна
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