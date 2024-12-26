Оренда житла в Україні здорожчала: у яких регіонах найвищі ціни
Сьогодні, 05:17
У травні 2025 року оренда житла в Україні у деяких областях суттєво зросла в ціні. Зокрема, в Чернігівській області ціни підскочили на 7%, що є рекордом у порівнянні з іншими регіонами.
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
За даними відомства, найбільше за місяць зросли ціни в Чернігівській області — плюс 7,01% (від 5100 грн до 5458 грн).
На другій сходинці — Херсонська область, де ціни зросли на 4% (від 3118 грн до 3243 грн).
Третє місце посідає Одеська область з приростом на 2,76% (від 4662 грн до 4791 грн).
На четвертому та пʼятому місцях — Київська та Вінницька області — ціни зросли на 2,15% (від 6074 грн до 6204 грн) та 1,96% (від 8112 грн до 8271 грн) відповідно.
У інших областях ціни зростали помірніше — на рівні 1−2%. У деяких регіонах ціни не змінилися.
Для порівняння, в травні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. У середньому з початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це свідчать дані Державної служби статистики України.
За даними відомства, найбільше за місяць зросли ціни в Чернігівській області — плюс 7,01% (від 5100 грн до 5458 грн).
На другій сходинці — Херсонська область, де ціни зросли на 4% (від 3118 грн до 3243 грн).
Третє місце посідає Одеська область з приростом на 2,76% (від 4662 грн до 4791 грн).
На четвертому та пʼятому місцях — Київська та Вінницька області — ціни зросли на 2,15% (від 6074 грн до 6204 грн) та 1,96% (від 8112 грн до 8271 грн) відповідно.
У інших областях ціни зростали помірніше — на рівні 1−2%. У деяких регіонах ціни не змінилися.
Для порівняння, в травні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. У середньому з початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Оренда житла в Україні здорожчала: у яких регіонах найвищі ціни
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 22 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на неділю, 22 червня
Сьогодні, 01:30
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Середня зарплата в Україні у червні 2025 року: яка ситуація у Луцьку
21 червня, 23:19