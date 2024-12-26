Оренда житла в Україні здорожчала: у яких регіонах найвищі ціни

Оренда житла в Україні здорожчала: у яких регіонах найвищі ціни
У травні 2025 року оренда житла в Україні у деяких областях суттєво зросла в ціні. Зокрема, в Чернігівській області ціни підскочили на 7%, що є рекордом у порівнянні з іншими регіонами.

Про це свідчать дані Державної служби статистики України.

За даними відомства, найбільше за місяць зросли ціни в Чернігівській області — плюс 7,01% (від 5100 грн до 5458 грн).

На другій сходинці — Херсонська область, де ціни зросли на 4% (від 3118 грн до 3243 грн).

Третє місце посідає Одеська область з приростом на 2,76% (від 4662 грн до 4791 грн).

На четвертому та пʼятому місцях — Київська та Вінницька області — ціни зросли на 2,15% (від 6074 грн до 6204 грн) та 1,96% (від 8112 грн до 8271 грн) відповідно.

У інших областях ціни зростали помірніше — на рівні 1−2%. У деяких регіонах ціни не змінилися.

Для порівняння, в травні середня вартість оренди однокімнатної квартири в Україні становила 7 504 гривні на місяць. У середньому з початку року ціни зросли на 3,9%, тоді як інфляція сягнула 5,6%.

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Теги: оренда, житло
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