Курс валют на 22 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 22 червня. В останній день тижня долар додав 6 коп, євро втратило 5 коп, злотий - 2 коп.
Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,68
Курс євро
1 євро — 47,85
Курс злотого
1 польський злотий — 11,18
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Про це повідомляється на сайті Нацбанку.
Курс долара
1 долар США — 41,68
Курс євро
1 євро — 47,85
Курс злотого
1 польський злотий — 11,18
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