Курс валют на 22 червня: скільки коштують долар, євро і злотий

Курс валют на 22 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 22 червня. В останній день тижня долар додав 6 коп, євро втратило 5 коп, злотий - 2 коп.

Про це повідомляється на сайті Нацбанку.

Курс долара
1 долар США — 41,68

Курс євро
1 євро — 47,85

Курс злотого
1 польський злотий — 11,18

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Теги: Курс валют, Луцьк
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