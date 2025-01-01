Курс валют на 22 червня: скільки коштують долар, євро і злотий





Про це повідомляється на сайті Нацбанку.



Курс долара

1 долар США — 41,68



Курс євро

1 євро — 47,85



Курс злотого

1 польський злотий — 11,18

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Нацбанк встановив офіційний курс валют на неділю, 22 червня. В останній день тижня долар додав 6 коп, євро втратило 5 коп, злотий - 2 коп.Про це повідомляється на сайті Нацбанку.Курс долара1 долар США — 41,68Курс євро1 євро — 47,85Курс злотого1 польський злотий — 11,18

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