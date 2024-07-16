Ремонт тепломереж біля Київського майдану в Луцьку триватиме до кінця червня

Ремонт тепломереж біля Київського майдану в Луцьку триватиме до кінця червня
На просп. Волі навпроти супермаркету «Сільпо» (Київський майдан, 11) триває ремонт тепломереж. У ДКП «Луцьктепло» кажуть, що роботи планують завершити до кінця червня.

Про це у коментарі misto.media розповів прессекретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.

З його слів, роботи розпочались ще торік, проте через обмеження в часі комунальники продовжили працювати на ділянці з 6 травня цього року.

Загалом там треба замінити 42 м теплової мережі у прохідному тунелі і 82 м вздовж проспекту Волі поблизу Київського майдану. Роботи в прохідному тунелі вже завершені, наразі робітники ремонтують ділянку вздовж проспекту.

Доброустрій на ділянках повернуть пізніше, але коли саме — наразі невідомо, зазначають у пресслужбі комунального підприємства.

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Теги: луцьктепло, ремонт
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