Ремонт тепломереж біля Київського майдану в Луцьку триватиме до кінця червня
Сьогодні, 07:15
На просп. Волі навпроти супермаркету «Сільпо» (Київський майдан, 11) триває ремонт тепломереж. У ДКП «Луцьктепло» кажуть, що роботи планують завершити до кінця червня.
Про це у коментарі misto.media розповів прессекретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
З його слів, роботи розпочались ще торік, проте через обмеження в часі комунальники продовжили працювати на ділянці з 6 травня цього року.
Загалом там треба замінити 42 м теплової мережі у прохідному тунелі і 82 м вздовж проспекту Волі поблизу Київського майдану. Роботи в прохідному тунелі вже завершені, наразі робітники ремонтують ділянку вздовж проспекту.
Доброустрій на ділянках повернуть пізніше, але коли саме — наразі невідомо, зазначають у пресслужбі комунального підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це у коментарі misto.media розповів прессекретар ДКП «Луцьктепло» Антон Безносиков.
З його слів, роботи розпочались ще торік, проте через обмеження в часі комунальники продовжили працювати на ділянці з 6 травня цього року.
Загалом там треба замінити 42 м теплової мережі у прохідному тунелі і 82 м вздовж проспекту Волі поблизу Київського майдану. Роботи в прохідному тунелі вже завершені, наразі робітники ремонтують ділянку вздовж проспекту.
Доброустрій на ділянках повернуть пізніше, але коли саме — наразі невідомо, зазначають у пресслужбі комунального підприємства.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Ремонт тепломереж біля Київського майдану в Луцьку триватиме до кінця червня
Сьогодні, 07:15
Оренда житла в Україні здорожчала: у яких регіонах найвищі ціни
Сьогодні, 05:17
Курс валют на 22 червня: скільки коштують долар, євро і злотий
Сьогодні, 03:11
Магнітні бурі: прогноз на неділю, 22 червня
Сьогодні, 01:30
22 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00