За добу українські воїни знищили 1100 окупантів, 39 артсистем, 117 одиниць автотехніик

За добу українські воїни знищили 1100 окупантів, 39 артсистем, 117 одиниць автотехніик

Військовослужбовців Сил оборони України щодня завдають втрат російській окупаційній армії. Так, протягом минулої доби українські воїни знищили понад 1000 солдатів ворога а також завдали противнику втрат у техніці.

Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1011490 (+1100) осіб
танків – 10964 (+9) од
бойових броньованих машин – 22867 (+2) од
артилерійських систем – 29432 (+39) од
РСЗВ – 1421 (+0) од
засоби ППО – 1188 (+0) од
літаків – 416 (+0) од
гелікоптерів – 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41579 (+157)
крилаті ракети – 3376 (+7)
кораблі / катери – 28 (+0) од
підводні човни – 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од.
спеціальна техніка – 3920 (+0)
Дані уточнюються.

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Теги: війна, Україна, втрати противника
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