За добу українські воїни знищили 1100 окупантів, 39 артсистем, 117 одиниць автотехніик
Сьогодні, 09:00
Військовослужбовців Сил оборони України щодня завдають втрат російській окупаційній армії. Так, протягом минулої доби українські воїни знищили понад 1000 солдатів ворога а також завдали противнику втрат у техніці.
Про це повідомляють на сторінці Генерального штабу ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 22.06.25 орієнтовно склали:
особового складу – близько 1011490 (+1100) осіб
танків – 10964 (+9) од
бойових броньованих машин – 22867 (+2) од
артилерійських систем – 29432 (+39) од
РСЗВ – 1421 (+0) од
засоби ППО – 1188 (+0) од
літаків – 416 (+0) од
гелікоптерів – 337 (+0) од
БПЛА оперативно-тактичного рівня – 41579 (+157)
крилаті ракети – 3376 (+7)
кораблі / катери – 28 (+0) од
підводні човни – 1 (+0) од
автомобільної техніки та автоцистерн – 52734 (+117) од.
спеціальна техніка – 3920 (+0)
Дані уточнюються.
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