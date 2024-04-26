США скинули бомби на ядерні об’єкти Ірану

Вночі з суботи на неділю президент СШАповідомив про "успішне бомбардування" американськими ВПС трьох найважливіших об'єктів іранської ядерної програми: у Фордо, Натанзі та Ісфахані.Найбільші іранські заводи зі збагачення урану в результаті повністю знищені, заявив він, - повідомляє ВВС Україна.США завдали удару по трьох найбільших ядерних об'єктах Ірану ввечері 21 червня за вашингтонським часом (раннього ранку 22 червня за європейським часом).Про бомбардування заводів зі збагачення урану у Фордо, Натанзі та Ісфахані президент США Дональд Трамп оголосив у соцмережі."Ми успішно завершили атаку на три ядерні об'єкти в Ірані, включаючи Фордо, Натанз та Ісфахан, — написав він у Truth Social. — Всі літаки зараз перебувають за межами повітряного простору Ірану".Як повідомив Трамп, на головний об'єкт, Фордо, "було скинуто повне завантаження бомб. Усі літаки успішно повертаються додому. Вітаємо наших чудових американських воїнів. Жодна інша армія в світі не змогла б цього зробити. Зараз настав час миру!"Пізніше Трамп звернувся до нації і назвав операцію "видатним військовим успіхом", заявивши, що всі три об'єкти "повністю знищені", а ядерну загрозу з боку "головного спонсора тероризму" ліквідовано.Фордо — найукріпленіший об'єкт ядерної програми Ірану, прихований у товщі гірської породи завод зі збагачення урану. Як раніше повідомляли експерти, йому потенційно загрожують лише протибункерні бомби GBU-57 вагою 13 тонн, нести які можуть лише американські бомбардувальники В-2.США перекинула кілька таких літаків ближче до Ірану днем раніше, що було сприйнято як ознаку підготовки США до вступу у війну Ізраїлю та Ірану.Рішення США вступити у війну не було оголошено офіційно до завдання ударів. Трамп раніше анонсував, що ухвалить рішення про участь США протягом двох тижнів, оскільки вважає за можливе переговори, проте всього через два дні віддав наказ про бомбардування Ірану, вважаючи дипломатичне врегулювання більш неможливим, писала New York Times за кілька годин до скидання бомб.У зверненні до нації Трамп назвав бомбардування "видатним військовим успіхом" і заявив, що тепер Іран повинен погодитись мир. Він нагадав, що знищені об'єкти були найбільшими і найбільш небезпечними, але в Ірані "ще залишилося багато цілей" і подальші атаки можуть бути ще більш руйнівними."Так продовжуватись не може. Буде або мир, або трагедія для Ірану", — сказав Трамп.Іранські чиновники підтверджують бомбардування ядерних об'єктів у Фордо, Натанзі та Ісфахані, повідомив ізраїльський портал Ynet.Зокрема, прессекретар штабу з управління кризовими ситуаціями в іранській провінції Кум підтвердив, що ядерний об'єкт у Фордо атакували: "Кілька годин тому після активації системи протиповітряної оборони Кума та ідентифікації ворожих цілей частина території ядерного об'єкта у Фордо зазнала нападу з боку противника".Водночас офіційні особи в провінції Ісфахан повідомили, що "ядерні об'єкти в Ісфахані та Натанзі зазнали нападу противника", про це з посиланням на іранське держтелебачення повідомило агентство AFP.Проте інформації про масштаб уражень іранських об'єктів поки що мало. Іранські джерела стверджують, що встигли евакуювати обладнання в очікуванні удару.Так, заступник політичного директора іранського державного телебачення Хасан Абедіні, виступаючи в прямому ефірі, сказав, що Іран "якийсь час тому" евакуював ці три ядерні об'єкти, передає Гонче Хабібіазад, кореспондент Перської служби ВВС.Абедіні також заявив, що Іран "не зазнав серйозних збитків, оскільки матеріали вже були вивезені".Офіційного повідомлення про те, як саме завдали ударів, також поки шо немає. США під час ударів по ключовому ядерному об'єкту Ірану у Фордо, який розташований глибоко під землею, використали шість протибункерних бомб GBU-57, скинутих з бомбардувальників B-2, повідомив телеканал Fox News з посиланням на свої джерела.В-2 — єдині літаки, які здатні нести такі важкі бомби: маса кожної перевищує 13 тонн. Бомбардувальники можуть нести дві бомби GBU-57.Під час атак на два інші об'єкти ядерної інфраструктури в Ісфахані та Натанзі використали близько 30 крилатих ракет Tomahawk, запущених з підводних човнів типу "Огайо", передає Fox News.Ісфахан був найскладнішою ціллю, зазначає оглядач телеканалу Дженніфер Гріффін із посиланням на свої джерела у військових колах.Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш назвав "небезпечною ескалацією" удари США по об'єктах ядерної інфраструктури Ірану.На його думку, нині "зростає ризик того, що цей конфлікт може швидко вийти з-під контролю, що призведе до катастрофічних наслідків для цивільного населення, регіону та всього світу"."У цей небезпечний час дуже важливо уникнути спіралі хаосу. Військового рішення немає. Єдиний шлях уперед – це дипломатія. Єдина надія — це мир", — написав Гутерріш у Х.