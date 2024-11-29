Помер воїн з Волині Олександр Величко
Сьогодні, 09:41
Відійшов до небесного війська ще один Герой з Волині… Втрати зазнала Колківська громада.
Про це повідомили на сторінці Колківської селищної об'єднаної територіальної громади.
"20 червня 2025 року перестало битися серце Захисника України, жителя нашої громади - Олександра Васильовича Величка, 1972 р.н. з села Рудники. Олександр був призваний до лав оборонців 10 лютого 2023 року, керуючись покликом совісті й честі. 10 березня 2025 року був демобілізований. Воїн пройшов пекло війни. Учасник бойових дій. Людина, яка не зламалась, хоча сама війна залишила свій слід у кожній клітині тіла й душі. Його боротьба - це свідчення великої мужності та любові до рідної землі", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Зустрічатимуть траурний кортеж з тілом померлого Героя 22 червня, о 11.00 біля заправки Chipo.
Прощання з Героєм відбудеться 22 червня о 12:00 в с. Рудники, на рідному подвір'ї Героя.
Заупокійна літія за померлим Героєм відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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Про це повідомили на сторінці Колківської селищної об'єднаної територіальної громади.
"20 червня 2025 року перестало битися серце Захисника України, жителя нашої громади - Олександра Васильовича Величка, 1972 р.н. з села Рудники. Олександр був призваний до лав оборонців 10 лютого 2023 року, керуючись покликом совісті й честі. 10 березня 2025 року був демобілізований. Воїн пройшов пекло війни. Учасник бойових дій. Людина, яка не зламалась, хоча сама війна залишила свій слід у кожній клітині тіла й душі. Його боротьба - це свідчення великої мужності та любові до рідної землі", - йдеться у дописі на сторінці громади.
Зустрічатимуть траурний кортеж з тілом померлого Героя 22 червня, о 11.00 біля заправки Chipo.
Прощання з Героєм відбудеться 22 червня о 12:00 в с. Рудники, на рідному подвір'ї Героя.
Заупокійна літія за померлим Героєм відбудеться у храмі Покрови Пресвятої Богородиці УПЦ.
Колектив Інформаційного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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