У Луцьку із задимленої квартири врятували двох дітей
Сьогодні, 10:27
В обласному центрі Волині рятувальники визволили двох дітей із задимленої квартири.
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
О 17:55, 21 червня у Луцьку рятувальники виїхали за викликом: запах диму з квартири на третьому поверсі будинку на проспекті Соборності. Займання не було — усього лиш підгоріла їжа на плиті. Але в помешканні — двоє дівчаток (2009 і 2011 р.н.), і мама спала в сусідній кімнаті.
Сестрички сиділи на підвіконні, дихали димом, не усвідомлюючи небезпеки, що над ними нависла.
Рятувальники евакуювали дітей і передали їх медикам. Одну з дівчаток госпіталізували, обстежили й найближчим часом відпустять додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.
О 17:55, 21 червня у Луцьку рятувальники виїхали за викликом: запах диму з квартири на третьому поверсі будинку на проспекті Соборності. Займання не було — усього лиш підгоріла їжа на плиті. Але в помешканні — двоє дівчаток (2009 і 2011 р.н.), і мама спала в сусідній кімнаті.
Сестрички сиділи на підвіконні, дихали димом, не усвідомлюючи небезпеки, що над ними нависла.
Рятувальники евакуювали дітей і передали їх медикам. Одну з дівчаток госпіталізували, обстежили й найближчим часом відпустять додому.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Волинянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи з веслування
Сьогодні, 11:05
У Луцьку із задимленої квартири врятували двох дітей
Сьогодні, 10:27
Помер воїн з Волині Олександр Величко
Сьогодні, 09:41
За добу українські воїни знищили 1100 окупантів, 39 артсистем, 117 одиниць автотехніик
Сьогодні, 09:00
США скинули бомби на ядерні об’єкти Ірану
Сьогодні, 08:22