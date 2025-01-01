У Луцьку із задимленої квартири врятували двох дітей

У Луцьку із задимленої квартири врятували двох дітей
В обласному центрі Волині рятувальники визволили двох дітей із задимленої квартири.

Про це повідомили на сторінці ГУ ДСНС України у Волинській області.

О 17:55, 21 червня у Луцьку рятувальники виїхали за викликом: запах диму з квартири на третьому поверсі будинку на проспекті Соборності. Займання не було — усього лиш підгоріла їжа на плиті. Але в помешканні — двоє дівчаток (2009 і 2011 р.н.), і мама спала в сусідній кімнаті.

Сестрички сиділи на підвіконні, дихали димом, не усвідомлюючи небезпеки, що над ними нависла.

Рятувальники евакуювали дітей і передали їх медикам. Одну з дівчаток госпіталізували, обстежили й найближчим часом відпустять додому.

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Теги: Луцьк, ДСНС, порятунок, задимлення
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