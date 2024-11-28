Волинянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи з веслування

Волинянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи з веслування
Волинський спортсмен Андрій Рибачок вдало виступив на Чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное.

Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.

Волинянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное.
Волинянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи з веслування
Волинянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи з веслування


У третій змагальний день Чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное волинський спортсмен Андрій Рибачок виборов бронзову медаль на дистанції 200 м у каное-одиночці. Тренером спортсмена є Федір Семенюк.

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Теги: спорт, каное, байдарка, Чемпіонат Європи, Іван Рибачок
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