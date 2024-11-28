Волинянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи з веслування
Сьогодні, 11:05
Волинський спортсмен Андрій Рибачок вдало виступив на Чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное.
Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Волинянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное.
У третій змагальний день Чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное волинський спортсмен Андрій Рибачок виборов бронзову медаль на дистанції 200 м у каное-одиночці. Тренером спортсмена є Федір Семенюк.
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Про це повідомляють на сторінці Волинської обласної школи вищої спортивної майстерності.
Волинянин став бронзовим призером Чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное.
У третій змагальний день Чемпіонату Європи з веслування на байдарках і каное волинський спортсмен Андрій Рибачок виборов бронзову медаль на дистанції 200 м у каное-одиночці. Тренером спортсмена є Федір Семенюк.
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