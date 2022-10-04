Передчасно пішов з життя воїн-захисник з Волині Павло Марчук

Передчасно пішов з життя воїн-захисник з Волині Павло Марчук
Передчасно пішов з життя воїн-захисник з Волині Павло Марчук.

Повідомлення про втрату опублікували на сторінці Вишнівської громади.

"З глибоким сумом повідомляємо, що 21 червня 2025 року передчасно пішов із життя житель села Олеськ Вишнівської громади — Марчук Павло Михайлович, 1990 року народження", - йдеться на сторінці громади.

Павло був мобілізований до лав Збройних Сил України та мужньо служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади на Харківському напрямку. Після отриманого поранення повернувся до мирного життя, проте наслідки травми не дозволили йому повністю відновитися.

Похорон відбудеться 23 червня, час буде повідомлено додатково.
З метою вшанування пам’яті військовослужбовця Павла Марчука у Вишнівській територіальній громаді 22-24 червня 2025 року оголошено Днями жалоби.

Колектив Інформацйного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.

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Теги: Волинь, смерть, втрата, війна, 14 ОМБр
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