Передчасно пішов з життя воїн-захисник з Волині Павло Марчук
Сьогодні, 11:56
Передчасно пішов з життя воїн-захисник з Волині Павло Марчук.
Повідомлення про втрату опублікували на сторінці Вишнівської громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 21 червня 2025 року передчасно пішов із життя житель села Олеськ Вишнівської громади — Марчук Павло Михайлович, 1990 року народження", - йдеться на сторінці громади.
Павло був мобілізований до лав Збройних Сил України та мужньо служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади на Харківському напрямку. Після отриманого поранення повернувся до мирного життя, проте наслідки травми не дозволили йому повністю відновитися.
Похорон відбудеться 23 червня, час буде повідомлено додатково.
З метою вшанування пам’яті військовослужбовця Павла Марчука у Вишнівській територіальній громаді 22-24 червня 2025 року оголошено Днями жалоби.
Колектив Інформацйного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
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Повідомлення про втрату опублікували на сторінці Вишнівської громади.
"З глибоким сумом повідомляємо, що 21 червня 2025 року передчасно пішов із життя житель села Олеськ Вишнівської громади — Марчук Павло Михайлович, 1990 року народження", - йдеться на сторінці громади.
Павло був мобілізований до лав Збройних Сил України та мужньо служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади на Харківському напрямку. Після отриманого поранення повернувся до мирного життя, проте наслідки травми не дозволили йому повністю відновитися.
Похорон відбудеться 23 червня, час буде повідомлено додатково.
З метою вшанування пам’яті військовослужбовця Павла Марчука у Вишнівській територіальній громаді 22-24 червня 2025 року оголошено Днями жалоби.
Колектив Інформацйного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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