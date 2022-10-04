Передчасно пішов з життя воїн-захисник з Волині Павло Марчук.

Передчасно пішов з життя воїн-захисник з ВолиніПовідомлення про втрату опублікували на сторінці Вишнівської громади."З глибоким сумом повідомляємо, що 21 червня 2025 року передчасно пішов із життя житель села Олеськ Вишнівської громади — Марчук Павло Михайлович, 1990 року народження", - йдеться на сторінці громади.Павло був мобілізований до лав Збройних Сил України та мужньо служив у складі 14-ї окремої механізованої бригади на Харківському напрямку. Після отриманого поранення повернувся до мирного життя, проте наслідки травми не дозволили йому повністю відновитися.Похорон відбудеться 23 червня, час буде повідомлено додатково.З метою вшанування пам’яті військовослужбовця Павла Марчука у Вишнівській територіальній громаді 22-24 червня 2025 року оголошено Днями жалоби.Колектив Інформацйного агентства ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним і близьким покійного воїна.