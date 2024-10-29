Лишили телефони вдома і зникли: у Луцькому районі розшукують двох неповнолітніх. ФОТО
Сьогодні, 12:11
У Луцькому районі розшукують двох неповнолітніх — Костя Луку (2010 р.н.) з села Тарасове та Терпель Анастасію (2008 р.н.) з села Боголюби.
Діти зникли вночі після 22:30 21 червня, залишивши телефони вдома. Є підозра, що можуть перебувати поза межами області.
Прикмети Луки: зріст 170 см, худорлявий, сірі очі, коротке русяве волосся.
Прикмети Анастасії: зріст 168 см, худорлява, довге русяве волосся, голубі очі, носить окуляри та брекети.
Якщо вам відома будь-яка інформація про їхнє місцезнаходження — телефонуйте на 102 або за номером: +380 (50) 484 53 24.
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Діти зникли вночі після 22:30 21 червня, залишивши телефони вдома. Є підозра, що можуть перебувати поза межами області.
Прикмети Луки: зріст 170 см, худорлявий, сірі очі, коротке русяве волосся.
Прикмети Анастасії: зріст 168 см, худорлява, довге русяве волосся, голубі очі, носить окуляри та брекети.
Якщо вам відома будь-яка інформація про їхнє місцезнаходження — телефонуйте на 102 або за номером: +380 (50) 484 53 24.
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