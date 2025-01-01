Волинські воїни знищили склад з пальним та боєприпасами окупантів. ВІДЕО
Сьогодні, 12:37
Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого щодня виконують бойові завдання на лінії розмежування та за нею і завдають окупантам втрат.
Нещодавно волинські воїни поділилися відео знищення складу з пальним та БК. Відео оприлюднили на сторінці бригади.
"А що це там так гарно палає? А, це просто черговий «секретний» бліндаж і склад з пальним та БК, який вже нікому не знадобиться. Після точного Князівського удару вони зникли у вогні", - йдеться у дописі під відео.
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Нещодавно волинські воїни поділилися відео знищення складу з пальним та БК. Відео оприлюднили на сторінці бригади.
"А що це там так гарно палає? А, це просто черговий «секретний» бліндаж і склад з пальним та БК, який вже нікому не знадобиться. Після точного Князівського удару вони зникли у вогні", - йдеться у дописі під відео.
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