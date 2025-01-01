Волинські воїни знищили склад з пальним та боєприпасами окупантів. ВІДЕО

Військовослужбовці 14 окремої механізованої бригади імені князя Романа Великого щодня виконують бойові завдання на лінії розмежування та за нею і завдають окупантам втрат.Нещодавно волинські воїни поділилися відео знищення складу з пальним та БК. Відео оприлюднили на сторінці бригади."А що це там так гарно палає? А, це просто черговий «секретний» бліндаж і склад з пальним та БК, який вже нікому не знадобиться. Після точного Князівського удару вони зникли у вогні", - йдеться у дописі під відео.