На Волині розшукують 24-річного чоловіка
Сьогодні, 14:01
Оперативники Луцького РУП ГУНП у Волинській області розшукують безвісти зниклого Ксендзика Михайла Андрійовича, 20 березня 2001 року народження, жителя Луцька.
Розшукуваний 20 червня пішов з дому та донині додому не повернулася, де перебуває невідомо, - повідомляють у ГУНП у Волинській області.
Прикмети безвісти зниклого: худорлявий, волосся темне, коротке.
Був одягнений: в сині джинси, чорну футболку з білими візерунками, сірі мокасини.
Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу прохання зателефонувати за № 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102.
Джерело: https://vl.npu.gov.ua/news/politsiia-rozshukuie-bezvisty-znykl-24-richnoho-luchanyna
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Розшукуваний 20 червня пішов з дому та донині додому не повернулася, де перебуває невідомо, - повідомляють у ГУНП у Волинській області.
Прикмети безвісти зниклого: худорлявий, волосся темне, коротке.
Був одягнений: в сині джинси, чорну футболку з білими візерунками, сірі мокасини.
Громадянам, яким що-небудь відомо про вказану особу прохання зателефонувати за № 0332-24-22-95, 0502328242, 0979190466 або 102.
Джерело: https://vl.npu.gov.ua/news/politsiia-rozshukuie-bezvisty-znykl-24-richnoho-luchanyna
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