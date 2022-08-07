Волинська веслувальниця здобула золото на чемпіонаті Європи





Вечірня програма третього дня 2025 ECA Canoe Sprint and Paracanoe European Championships принесла Україні ще дві медалі.



Золоту медаль в параканое здобула волинська веслувальниця Марина МАЖУЛА в класі KL1-200м.



Срібну нагороду завоювали Людмила ЛУЗАН та Ірина ФЕДОРІВ в каное-двійці на 200м



До речі, у чотирьох видах українські веслярі фінішували за крок до п'єдесталу...

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