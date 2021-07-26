Рейтинг вишів «Топ-200 Україна 2025»: ВНУ обійшов ЛНТУ майже на 60 позицій





Рейтинг опублікували на сайті Євроосвіта, передає



Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта», у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентували дев’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2025».



Під час укладання цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції трансформації вищої освіти, яка перебуває у стані глибоких змін, зумовлених як структурними реформами, так і масштабними втратами, спричиненими повномасштабною військовою агресією проти України. Також було посилено увагу до показників, які відображають вплив штучного інтелекту на: дослідницьку діяльність, інноваційну активність, соціальний вплив університетів.



У порівнянні з рейтингом 2024 року, позиції університетів у першій п’ятірці зазнали суттєвих змін:



Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2025 році піднявся на одну позицію і впевнено посів перше місце в загальному рейтингу «Топ-200 Україна 2025».

Національний університет «Львівська політехніка» покращив низку показників своєї діяльності та піднявся з третього на друге місце у загальному заліку.

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який упродовж багатьох років очолював рейтинг «Топ-200 Україна», у 2025 році продемонстрував системне зниження показників і опустився з першого місця (у 2024 році) на третє.

Сумський державний університет піднявся з п’ятого місця у 2024 році на четверте у 2025-му.

Львівський національний університет імені Івана Франка піднявся з шостого на п’яте місце в рейтингу 2025 року.

Десятка кращих має такий вигляд:



Київський національний університет імені Тараса Шевченка.

Національний університет «Львівська політехніка».

Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Сумський державний університет.

Львівський національний університет імені Івана Франка.

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.

Національний університет біоресурсів і природокористування України.

Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.

Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».

Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.



Волинські виші потрапили до рейтингу кращих, але мають між собою дуже великий розрив:



Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 23 місце;

Луцький національний технічний університет посів 81-у сходинку рейтингу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Оприлюднили результати щорічного академічного рейтингу українських університетів «ТОП–200 Україна 2025». До переліку 200 найкращих вишів потрапили й Волинський національний університет імені Лесі Українки та Луцький національний технічний університет.Рейтинг опублікували на сайті Євроосвіта, передає "Конкурент" Центр міжнародних проєктів «Євроосвіта», у партнерстві з міжнародною групою експертів IREG Observatory on Academic Ranking and Excellence, презентували дев’ятнадцятий академічний рейтинг закладів вищої освіти України «Топ-200 Україна 2025».Під час укладання цьогорічного рейтингу експерти враховували сучасні тенденції трансформації вищої освіти, яка перебуває у стані глибоких змін, зумовлених як структурними реформами, так і масштабними втратами, спричиненими повномасштабною військовою агресією проти України. Також було посилено увагу до показників, які відображають вплив штучного інтелекту на: дослідницьку діяльність, інноваційну активність, соціальний вплив університетів.У порівнянні з рейтингом 2024 року, позиції університетів у першій п’ятірці зазнали суттєвих змін:Київський національний університет імені Тараса Шевченка у 2025 році піднявся на одну позицію і впевнено посів перше місце в загальному рейтингу «Топ-200 Україна 2025».Національний університет «Львівська політехніка» покращив низку показників своєї діяльності та піднявся з третього на друге місце у загальному заліку.Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського», який упродовж багатьох років очолював рейтинг «Топ-200 Україна», у 2025 році продемонстрував системне зниження показників і опустився з першого місця (у 2024 році) на третє.Сумський державний університет піднявся з п’ятого місця у 2024 році на четверте у 2025-му.Львівський національний університет імені Івана Франка піднявся з шостого на п’яте місце в рейтингу 2025 року.Десятка кращих має такий вигляд:Київський національний університет імені Тараса Шевченка.Національний університет «Львівська політехніка».Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».Сумський державний університет.Львівський національний університет імені Івана Франка.Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна.Національний університет біоресурсів і природокористування України.Карпатський національний університет імені Василя Стефаника.Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут».Одеський національний університет імені І.І.Мечникова.Волинські виші потрапили до рейтингу кращих, але мають між собою дуже великий розрив:Волинський національний університет імені Лесі Українки посів 23 місце;Луцький національний технічний університет посів 81-у сходинку рейтингу.

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