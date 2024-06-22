Під Луцьком – скандал на кладовищі: сімʼя хоронила маму, а копачі вирили могилу на 50 см





Своєю історією із редакцією сайту новин Луцька та Волині Борис Терлецький, якому на початку червня цього року довелось похоронити матір.



«12 червня померла моя мама. Ми завчасно звернулися до Служби похоронних послуг, уклали договір, уточнили дату і місце поховання – місцевий цвинтар села Забороль. Після відспівування померлої ми з родиною, всіма людьми та священником вирушили на кладовище, де нас чекала… порожня, неготова могила. Ні копача, ні викопаної ями – просто шматок землі, частково розритий на 0,5 метра, із встромленою лопатою, розкиданою землею і відсутністю хоч якоїсь організації.



У цей момент поруч стояло тіло моєї мами. Біль, розпач, ганьба. Це було не просто приниження людської гідності – це було знущання над горем. Цинічна байдужість і безвідповідальність тих, хто мав зробити свою роботу, стали ще одним ударом по нашій родині», – зазначає чоловік.



Пан Борис додає: коли їм вдалося додзвонитися до «копача», якого надіслали луцькі комунальники, з'ясувалося, що він просто-напросто пішов у магазин, але з'явився незабаром у нетверезому стані. Зі слів чоловіка, на цвинтарі в той момент були люди, які облагороджували іншу могли, вони ж і допомогли родині викопати яму. Щобільше, він наголошує – їхня родина не одна у момент горя потрапляла у таку ситуацію.





«Це не приватна трагедія – це системна проблема. Місцеві мешканці підтверджують: подібні ситуації трапляються не вперше. Луцький спецкомбінат фактично усунув із ринку незалежні ритуальні служби, диктує свої умови, а копачі працюють без контролю, без відповідальності й без елементарної людяності. Ми повідомили про смерть і узгодили всі деталі заздалегідь. Але в момент істини – ніхто не з’явився, не відповів, не пояснив, не вибачився. Просто розводять руками», – ділиться Борис.



Про проблему говорять і місцеві священники



Один зі священнослужителів Луцької територіальної громади, який попросив, аби не називали його ім'я та парафію, де той працює, каже: проблема є і з нею треба боротися. Адже на його пам'яті такий випадок був не один.



«Знаю про декілька таких випадків. Перший стався десь торік. Люди домовилися про годину і час похорону, що до цього моменту має бути викопана яма. Але половину не викопали, похорон затримався, шукали техніку, щоб закінчити це все. З цією проблемою теж звертались до керівництва комунального підприємства.



Інша ситуація була два роки тому взимку. Також не викопали. Ми говорили, що треба нормально налагоджувати ці процеси. Але людей не вистачає, самі зрозумійте – війна. Знаю кількох, які копали, але їх призвали на фронт. Я розумію, що підприємству не вистачає працівників, проте це все одно треба якось вирішувати. Моє побажання, щоб ці процеси справді контролювали. Адже в людей і так горе, а тут ще створюють такі ситуації. Це неприпустимо», – каже священник.



Отець Віталій із села Забороль розповідає про ідентичну тенденцію. Мовляв, комунальники працюють абияк і люди подекуди змушені самотужки рити могили.



«Була недокопана одного разу могила або копають, але вона не відповідає санітарним нормам. Тобто не дуже глибоко риють і доводилось людям своїми силами це робити. Я роблю їм зауваження, а вони на мене ще й ображаються. Вони не підчищають, роблять абияк, їм головне просто зробити роботу, але ж має бути якась акуратність. Раніше, коли могили рили місцеві люди, вони довкола лишали місце, можна було підійти і священнику, і родині. А зараз обрили так, ніби кроти. Це не одна родина, яку я бачив, була в таких обставинах», – зауважує духівник.



Разом з тим додає, що існують й інші проблеми – запізнення та нехватка працівників, адже до Луцька доєднались й інші населені пункти й зона діяльності комунального підприємства розширилась. Щобільше, зі слів отця Віталія, коли родичі померлих привозять своїх копачів, комунальники сваряться, що нібито так робити не можна. «Навіть були випадки, коли сім'ї казали, що не мають коштів, аби заплатити за риття могили і будуть робити це самі, комунальники, бувало, йшли на зустріч, а бувало, – ні й привозили своїх копачів», – резюмував отець Віталій.



Що кажуть у приватних ритуальних службах?

Відкрито говорити про проблему з похованнями у приватних похоронних бюро не дуже хочуть, адже бояться, що потім стане важче працювати. Проте на правах анонімності поговорити таки згодилися. Так, один із власників такого бізнесу Андрій (ім'я змінене) розповідає, мовляв, самотужки рити могили на кладовищах їм не дають.



«Коли у Луцьку громаду увійшли 35 населених пунктів, відповідальність за всі кладовища, які там є, була покладена на луцький спецкомбінат. Вони там мають наводити лад. Це ціле підприємство, там люди на зарплаті й вони призначають копачів. Дійсно, бувають випадки, коли не вистачає людей, тоді вони дозволяють приватним структурам копати. Але без дозволу я не маю права прийти та копати. Колись у селах були хлопці, які копали, а зараз комунальники цим займаються», – каже чоловік.



Він додає: якщо люди звертаються з проханням організувати похорон «під ключ», то за риття ями треба окремо їхати та домовлятися із комунальним підприємством. Щодо тверезості співробітників зауважує: за роки роботи випадки бували різні, але, з його слів, це усе людський фактор.



Як ситуацію коментує комунальне похоронне бюро?



Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування очолює Василь Цетнар. До нього ми й звернулися за роз'ясненнями. Посадовець каже, що за ситуацію пана Бориса знає і того працівника уже звільнили через неналежне виконання обов'язків.



«Працівник відійшов у магазин о 12 годині, а повернувся за 5 хвилин. Захоронення мало буди о 12:30, а процесія приїхала десь на пів години раніше. Там яма була викопана, але її лишилось докопати, її докопали і захоронили. Рідні померлої приїжджали до мене, я з ними спілкувався. Про цю ситуацію все знаю, а того хлопчину звільнив з роботи. Сказати, чи був той на підпитку, чи ні я не можу. Але він недбало віднісся до своєї роботи», – каже Василь Павлович.



На питання, чому ритуальні компанії не можуть вирити могилу на кладовищі, каже: усі цвинтарі належать громаді й комунальне підприємство, яке він очолює, несе безпосередню відповідальність за ті землі. Разом з тим наголошує: приватні фірми не мають офіційно оформлених працівників-копачів.



«Так, вони не можуть рити могили. Кладовища стоять у нас на балансі. Підприємці не оформлені, ви їх питали, чи люди, які копають могили, у них оформлені? Вони «ліваком» заробляють на людях гроші і все. Хай оформляються, платять податки, тоді можна буде про щось говорити», – розповідає Цетнар.



З копачами могил, справді, на комунальному підприємстві проблема є, каже пан Василь. Зокрема, через мобілізаційні процеси в країні. Зі слів очільника, вже трьох людей у нього мобілізували.



«Один з них, на жаль, загинув. Тому так, проблема з кількістю працівників, дійсно, є. До всього, це ще й така робота, що не кожен хоче йти. Наприклад, я пропонував приватним підприємцям залучати людей, але щоб ті були офіційно оформлені, я не маю нічого проти, але ніхто не хоче йти й офіційно оформлятися», – резюмував Василь Цетнар.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку нарікають на роботу комунального похоронного бюро – КП «Луцький спеціалізований комбінат комунально-побутового обслуговування». Мовляв, працівники мали подбати про риття могили, а коли на кладовище прибула процесія – священник, рідні померлої та труна – там знайшли лише ямку глибиною в пів метра. Люди бідкаються, що комунальне підприємство стало фактичним монополістом на ринку ритуальних послуг і до всього неякісно їх надає.Своєю історією із редакцією сайту новин Луцька та Волині «Конкурент» поділився, якому на початку червня цього року довелось похоронити матір.«12 червня померла моя мама. Ми завчасно звернулися до Служби похоронних послуг, уклали договір, уточнили дату і місце поховання – місцевий цвинтар села Забороль. Після відспівування померлої ми з родиною, всіма людьми та священником вирушили на кладовище, де нас чекала… порожня, неготова могила. Ні копача, ні викопаної ями – просто шматок землі, частково розритий на 0,5 метра, із встромленою лопатою, розкиданою землею і відсутністю хоч якоїсь організації.У цей момент поруч стояло тіло моєї мами. Біль, розпач, ганьба. Це було не просто приниження людської гідності – це було знущання над горем. Цинічна байдужість і безвідповідальність тих, хто мав зробити свою роботу, стали ще одним ударом по нашій родині», – зазначає чоловік.Пан Борис додає: коли їм вдалося додзвонитися до «копача», якого надіслали луцькі комунальники, з'ясувалося, що він просто-напросто пішов у магазин, але з'явився незабаром у нетверезому стані. Зі слів чоловіка, на цвинтарі в той момент були люди, які облагороджували іншу могли, вони ж і допомогли родині викопати яму. Щобільше, він наголошує – їхня родина не одна у момент горя потрапляла у таку ситуацію.«Це не приватна трагедія – це системна проблема. Місцеві мешканці підтверджують: подібні ситуації трапляються не вперше. Луцький спецкомбінат фактично усунув із ринку незалежні ритуальні служби, диктує свої умови, а копачі працюють без контролю, без відповідальності й без елементарної людяності. Ми повідомили про смерть і узгодили всі деталі заздалегідь. Але в момент істини – ніхто не з’явився, не відповів, не пояснив, не вибачився. Просто розводять руками», – ділиться Борис.Один зі священнослужителів Луцької територіальної громади, який попросив, аби не називали його ім'я та парафію, де той працює, каже: проблема є і з нею треба боротися. Адже на його пам'яті такий випадок був не один.«Знаю про декілька таких випадків. Перший стався десь торік. Люди домовилися про годину і час похорону, що до цього моменту має бути викопана яма. Але половину не викопали, похорон затримався, шукали техніку, щоб закінчити це все. З цією проблемою теж звертались до керівництва комунального підприємства.Інша ситуація була два роки тому взимку. Також не викопали. Ми говорили, що треба нормально налагоджувати ці процеси. Але людей не вистачає, самі зрозумійте – війна. Знаю кількох, які копали, але їх призвали на фронт. Я розумію, що підприємству не вистачає працівників, проте це все одно треба якось вирішувати. Моє побажання, щоб ці процеси справді контролювали. Адже в людей і так горе, а тут ще створюють такі ситуації. Це неприпустимо», – каже священник.Отець Віталій із села Забороль розповідає про ідентичну тенденцію. Мовляв, комунальники працюють абияк і люди подекуди змушені самотужки рити могили.«Була недокопана одного разу могила або копають, але вона не відповідає санітарним нормам. Тобто не дуже глибоко риють і доводилось людям своїми силами це робити. Я роблю їм зауваження, а вони на мене ще й ображаються. Вони не підчищають, роблять абияк, їм головне просто зробити роботу, але ж має бути якась акуратність. Раніше, коли могили рили місцеві люди, вони довкола лишали місце, можна було підійти і священнику, і родині. А зараз обрили так, ніби кроти. Це не одна родина, яку я бачив, була в таких обставинах», – зауважує духівник.Разом з тим додає, що існують й інші проблеми – запізнення та нехватка працівників, адже до Луцька доєднались й інші населені пункти й зона діяльності комунального підприємства розширилась. Щобільше, зі слів отця Віталія, коли родичі померлих привозять своїх копачів, комунальники сваряться, що нібито так робити не можна. «Навіть були випадки, коли сім'ї казали, що не мають коштів, аби заплатити за риття могили і будуть робити це самі, комунальники, бувало, йшли на зустріч, а бувало, – ні й привозили своїх копачів», – резюмував отець Віталій.Що кажуть у приватних ритуальних службах?Відкрито говорити про проблему з похованнями у приватних похоронних бюро не дуже хочуть, адже бояться, що потім стане важче працювати. Проте на правах анонімності поговорити таки згодилися. Так, один із власників такого бізнесу Андрій (ім'я змінене) розповідає, мовляв, самотужки рити могили на кладовищах їм не дають.«Коли у Луцьку громаду увійшли 35 населених пунктів, відповідальність за всі кладовища, які там є, була покладена на луцький спецкомбінат. Вони там мають наводити лад. Це ціле підприємство, там люди на зарплаті й вони призначають копачів. Дійсно, бувають випадки, коли не вистачає людей, тоді вони дозволяють приватним структурам копати. Але без дозволу я не маю права прийти та копати. Колись у селах були хлопці, які копали, а зараз комунальники цим займаються», – каже чоловік.Він додає: якщо люди звертаються з проханням організувати похорон «під ключ», то за риття ями треба окремо їхати та домовлятися із комунальним підприємством. Щодо тверезості співробітників зауважує: за роки роботи випадки бували різні, але, з його слів, це усе людський фактор.Луцький спецкомбінат комунально-побутового обслуговування очолюєДо нього ми й звернулися за роз'ясненнями. Посадовець каже, що за ситуацію пана Бориса знає і того працівника уже звільнили через неналежне виконання обов'язків.«Працівник відійшов у магазин о 12 годині, а повернувся за 5 хвилин. Захоронення мало буди о 12:30, а процесія приїхала десь на пів години раніше. Там яма була викопана, але її лишилось докопати, її докопали і захоронили. Рідні померлої приїжджали до мене, я з ними спілкувався. Про цю ситуацію все знаю, а того хлопчину звільнив з роботи. Сказати, чи був той на підпитку, чи ні я не можу. Але він недбало віднісся до своєї роботи», – каже Василь Павлович.На питання, чому ритуальні компанії не можуть вирити могилу на кладовищі, каже: усі цвинтарі належать громаді й комунальне підприємство, яке він очолює, несе безпосередню відповідальність за ті землі. Разом з тим наголошує: приватні фірми не мають офіційно оформлених працівників-копачів.«Так, вони не можуть рити могили. Кладовища стоять у нас на балансі. Підприємці не оформлені, ви їх питали, чи люди, які копають могили, у них оформлені? Вони «ліваком» заробляють на людях гроші і все. Хай оформляються, платять податки, тоді можна буде про щось говорити», – розповідає Цетнар.З копачами могил, справді, на комунальному підприємстві проблема є, каже пан Василь. Зокрема, через мобілізаційні процеси в країні. Зі слів очільника, вже трьох людей у нього мобілізували.«Один з них, на жаль, загинув. Тому так, проблема з кількістю працівників, дійсно, є. До всього, це ще й така робота, що не кожен хоче йти. Наприклад, я пропонував приватним підприємцям залучати людей, але щоб ті були офіційно оформлені, я не маю нічого проти, але ніхто не хоче йти й офіційно оформлятися», – резюмував Василь Цетнар.

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