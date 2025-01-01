Волинянка викликала на чоловіка поліцію, бо він хропів пʼяний
Сьогодні, 07:15
На Камінь-Каширщині жінка викликала поліцію на свого співмешканця, бо той сильно хропів, коли був п'яний, а після зауважень почав погрожувати розправою.
Про це йдеться у постанові Камінь-Каширського районного суду Волинської області, передає "Конкурент".
У травні цього року Людмилі К. серед ночі довелось викликати додому правоохоронців. У суді вона розповіла, мовляв, до оселі прийшов її співмешканець Віталій Б., який був п'яний та влігся спати у кімнаті жінки.
«Оскільки він хропів, вона зробила йому зауваження і попросила йти спати в іншу кімнату. Однак Віталій з кімнати виходити відмовився, почав ображати співмешканку нецензурними словами, погрожувати фізичною розправою, розмахуючи милицею, а тому, злякавшись, вона зі своєю неповнолітньою дитиною вибігла на вулицю та викликала поліцію», – так пояснювала обставини тієї ночі Людмила у суді.
Поліція приїхала за 20 хвилин після виклику та застала жінку з дитиною на вулиці. Згодом на відео з нагрудної камери побачили, як чоловік продовжив ображати Людмилу навіть у присутності правоохоронців.
Натомість обвинувачений заявив, що провину не визнає й усе це не правда. З його слів, він мирно спав, його розбудила співмешканка і нібито почала кричати та погрожувати, що викличе наряд. Мовляв, не встиг навіть піднятися з ліжка, а у двері уже стукали поліціянти.
Жінка у судовому засіданні просила суворо не карати свого співмешканця.
Суд же постановив визнати Віталія Б. винним у вчиненні домашнього насильства та наклав на нього штраф – 340 грн. Якщо ж той ці кошти не сплатить, що розмір покарання зросте вдвічі – до 680 грн.
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Про це йдеться у постанові Камінь-Каширського районного суду Волинської області, передає "Конкурент".
У травні цього року Людмилі К. серед ночі довелось викликати додому правоохоронців. У суді вона розповіла, мовляв, до оселі прийшов її співмешканець Віталій Б., який був п'яний та влігся спати у кімнаті жінки.
«Оскільки він хропів, вона зробила йому зауваження і попросила йти спати в іншу кімнату. Однак Віталій з кімнати виходити відмовився, почав ображати співмешканку нецензурними словами, погрожувати фізичною розправою, розмахуючи милицею, а тому, злякавшись, вона зі своєю неповнолітньою дитиною вибігла на вулицю та викликала поліцію», – так пояснювала обставини тієї ночі Людмила у суді.
Поліція приїхала за 20 хвилин після виклику та застала жінку з дитиною на вулиці. Згодом на відео з нагрудної камери побачили, як чоловік продовжив ображати Людмилу навіть у присутності правоохоронців.
Натомість обвинувачений заявив, що провину не визнає й усе це не правда. З його слів, він мирно спав, його розбудила співмешканка і нібито почала кричати та погрожувати, що викличе наряд. Мовляв, не встиг навіть піднятися з ліжка, а у двері уже стукали поліціянти.
Жінка у судовому засіданні просила суворо не карати свого співмешканця.
Суд же постановив визнати Віталія Б. винним у вчиненні домашнього насильства та наклав на нього штраф – 340 грн. Якщо ж той ці кошти не сплатить, що розмір покарання зросте вдвічі – до 680 грн.
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