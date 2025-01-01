Волинянка викликала на чоловіка поліцію, бо він хропів пʼяний

Волинянка викликала на чоловіка поліцію, бо він хропів пʼяний
На Камінь-Каширщині жінка викликала поліцію на свого співмешканця, бо той сильно хропів, коли був п'яний, а після зауважень почав погрожувати розправою.

Про це йдеться у постанові Камінь-Каширського районного суду Волинської області, передає "Конкурент".

У травні цього року Людмилі К. серед ночі довелось викликати додому правоохоронців. У суді вона розповіла, мовляв, до оселі прийшов її співмешканець Віталій Б., який був п'яний та влігся спати у кімнаті жінки.

«Оскільки він хропів, вона зробила йому зауваження і попросила йти спати в іншу кімнату. Однак Віталій з кімнати виходити відмовився, почав ображати співмешканку нецензурними словами, погрожувати фізичною розправою, розмахуючи милицею, а тому, злякавшись, вона зі своєю неповнолітньою дитиною вибігла на вулицю та викликала поліцію», – так пояснювала обставини тієї ночі Людмила у суді.

Поліція приїхала за 20 хвилин після виклику та застала жінку з дитиною на вулиці. Згодом на відео з нагрудної камери побачили, як чоловік продовжив ображати Людмилу навіть у присутності правоохоронців.

Натомість обвинувачений заявив, що провину не визнає й усе це не правда. З його слів, він мирно спав, його розбудила співмешканка і нібито почала кричати та погрожувати, що викличе наряд. Мовляв, не встиг навіть піднятися з ліжка, а у двері уже стукали поліціянти.

Жінка у судовому засіданні просила суворо не карати свого співмешканця.

Суд же постановив визнати Віталія Б. винним у вчиненні домашнього насильства та наклав на нього штраф – 340 грн. Якщо ж той ці кошти не сплатить, що розмір покарання зросте вдвічі – до 680 грн.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: суд, покарання
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Я сказала цим родинам: ми не здамося». Як адвокатка з Луцька допомагає сім’ям загиблих військових отримати належні виплати
У Луцьку відкрилося сімейне кафе «Golden Waffles family»: смачні новинки, меню та ціни
Нова квартира та BMW з салону: що задекларувала депутатка Волиньради Юлія Вусенко
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Волинянка викликала на чоловіка поліцію, бо він хропів пʼяний
Сьогодні, 07:15
Літнє сонцестояння 2025: загадайте бажання 21 червня
Сьогодні, 05:14
На Волині судитимуть підприємця, який влаштовував ухилянтам «тури за кордон»
Сьогодні, 03:11
Зарізав ексдружину та тещу на очах дітей: дитина хотіла врятувати маму і бабусю
Сьогодні, 01:30
21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
Схожі новини
На Волині судитимуть підприємця, який влаштовував ухилянтам «тури за кордон» На Волині судитимуть підприємця, який влаштовував ухилянтам «тури за кордон»
Сьогодні, 03:11
Зарізав ексдружину та тещу на очах дітей: дитина хотіла врятувати маму і бабусю Зарізав ексдружину та тещу на очах дітей: дитина хотіла врятувати маму і бабусю
Сьогодні, 01:30
Стало відомо, як покарали чоловіка, який у Луцьку пістолетом погрожував працівникам ТЦК Стало відомо, як покарали чоловіка, який у Луцьку пістолетом погрожував працівникам ТЦК
15 червня, 22:12
Підприємство на Волині протягом 5 років безкоштовно користувалося землею Підприємство на Волині протягом 5 років безкоштовно користувалося землею
14 червня, 20:38
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Волинянка викликала на чоловіка поліцію, бо він хропів пʼяний
Сьогодні, 07:15
 0
Літнє сонцестояння 2025: загадайте бажання 21 червня
Сьогодні, 05:14
 0
На Волині судитимуть підприємця, який влаштовував ухилянтам «тури за кордон»
Сьогодні, 03:11
 0
Зарізав ексдружину та тещу на очах дітей: дитина хотіла врятувати маму і бабусю
Сьогодні, 01:30
 0
21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 00:00
 0
Медіа
відео
1/8