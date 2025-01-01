На Волині судитимуть підприємця, який влаштовував ухилянтам «тури за кордон»

На Волині викрили чоловіка, який продавав ухилянтам поїздки за кордон. Для цього він реєстрував їх як водіївПро це повідомляє Волинська обласна прокуратура.У Луцьку судитимуть чоловіка за незаконне переправлення через кордон чотирьох військовозобов'язаних. Відомо, що це 36-річний підприємець, який мав ліцензію на міжнародні перевезення. Таким чином, він додавав дані військовозобов'язаних "клієнтів" як водіїв. Згодом вони могли виїхати з України.Відомо, що саме в такий спосіб стану упродовж квітня 2023 року – листопада 2024 року четверо чоловіків, понад 100 разів перетинали кордон України. Відомо, що послугу підприємець оцінив у майже 600 тисяч гривень.