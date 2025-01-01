21 червня на Волині: гортаючи календар

21 червня на Волині: гортаючи календар
Сьогодні, 21 червня - День літнього сонцестояння. У світі відзначають - Міжнародний день скейтбордингу.

Сьогодні відзначає день народження луцька художниця, членкиня Національної спілки художників України Тетяна Ядчук-Богомазова.

Вітаємо її, а також сьогоднішніх іменинників – тих, хто носить імена Василь та Костянтин. Зичимо усім міцного здоров’я, любові та достатку.

Що не можна і можна робити в літнє сонцестояння
Наші предки в цей день виконували певні ритуали для молодості і краси. Для цього з ранку вмиваються росою або річковою водою. У день літнього сонцестояння збирали цілющі трави, водили хороводи, запалювали високі багаття і плели вінки.

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Теги: день народження, свята, іменини
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