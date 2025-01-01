На Сумщині росіяни поранили 11 людей, які на полі збирали урожай





Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.



"Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай", – написав він у телеграмі.



Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.



Також пошкоджена техніка: трактори та комбайни.

