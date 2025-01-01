На Сумщині росіяни поранили 11 людей, які на полі збирали урожай
Сьогодні, 09:15
Вчора, 14 вересня, пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по полі на околиці села у Боромлянській громаді Сумської області, де збирали урожай. Поранені 11 людей.
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай", – написав він у телеграмі.
Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.
Також пошкоджена техніка: трактори та комбайни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.
"Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай", – написав він у телеграмі.
Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.
Також пошкоджена техніка: трактори та комбайни.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росіяни поступово замінюють західну електроніку у ракетах своєю
Сьогодні, 09:30
Один вдарив поліцейського, інший - розпилив балончик в обличчя патрульній: волинянам загрожує до 5 років тюрми
Сьогодні, 09:29
На Сумщині росіяни поранили 11 людей, які на полі збирали урожай
Сьогодні, 09:15
Як на Волині готують житло для «підтриманого проживання»
Сьогодні, 09:01
Польща пропонує країнам Заходу закрити небо над Україною
Сьогодні, 08:20