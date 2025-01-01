На Сумщині росіяни поранили 11 людей, які на полі збирали урожай

На Сумщині росіяни поранили 11 людей, які на полі збирали урожай
Вчора, 14 вересня, пізно ввечері росіяни завдали ракетного удару по полі на околиці села у Боромлянській громаді Сумської області, де збирали урожай. Поранені 11 людей.

Про це повідомив начальник ОВА Олег Григоров.

"Ціллю ворога стало мирне поле, де працювала сільськогосподарська техніка. Внаслідок атаки постраждали люди, які збирали врожай", – написав він у телеграмі.

Госпіталізовані 11 поранених чоловіків, один із них – у важкому стані.

Також пошкоджена техніка: трактори та комбайни.

Теги: Росія, війна
