На Заході підтримують ініціативу, щоб збивати цілі рф над Україною, - Le Monde





Видання пише, що після інциденту з дронами в Польщі, Європа не може покладатися на оборонну стратегію, що полягає лише у збитті безпілотників над її територією.



Тим паче, якщо чекати, поки російські ракети порушать одного разу європейські кордони, це фактично означає передати ініціативу противнику. Тож Le Monde зазначає, що потрібно змінити цю логіку та зосередити захист на вищому рівні.



Зокрема, йдеться про те, щоб перехоплювати російські цілі в українському повітряному просторі до того, як вони досягнуть європейських кордонів, одночасно захищаючи населення України. Такому підходу відповідає ініціатива Sky Shield.



"Ініціатива "Skyshield", розроблена (українською - ред.) громадською організацією "Ціна свободи" і підтримана кількома сотнями європейських та американських політичних діячів і високопоставлених офіцерів, якраз відповідає цій подвійній потребі", - пише Le Monde.



Далі видання вказує, що ця ініціатива дала б змогу Європі збивати російські ракети і дрони над територією України, одночасно захищаючи критично важливу інфраструктуру, атомні електростанції, українців і територію Європи.



"Для виконання цього завдання було б достатньо 120 літаків союзників", - ідеться в публікації.



Le Monde також наголосило, що таке втручання жодним чином не вважатиметься агресією проти РФ, оскільки Міжнародні конвенції про гуманітарну допомогу, ядерний захист і цивільну авіацію повністю виправдовують подібні заходи.



"Захист західних територій України дасть змогу українським збройним силам зосередитися на східному фронті, допоможе зміцнити економіку і ядерну безпеку країни, зміцнити моральний дух населення і забезпечить зростання українського оборонного виробництва", - пише видання.



Крім того, за такого розкладу Росія була б більш схильна до переговорів про припинення вогню.



Що відомо про ініціативу



Нагадаємо, що ініціатива "Європейський небесний щит для України" (European Sky Shield for Ukraine) - це пропонована українською організацією європейська стратегія повітряного захисту.



Вона розроблена для захисту західної та центральної частин України від російських ракетних атак і атак дронів під час повномасштабного вторгнення РФ.



План, офіційно відомий як "Небесний щит", передбачає створення інтегрованої зони повітряного захисту, що керуватиметься коаліцією країн-членів НАТО (які бажають брати участь у цьому), але не залежатиме від офіційного командування Альянсу.



Зокрема, місія включає в себе бойове повітряне патрулювання з використанням до 120 європейських винищувачів над територією України, в координації в Повітряними силами ЗСУ.



"Метою SkyShield є захист критичної інфраструктури, включно з діючими українськими атомними електростанціями, великими містами, такими як Київ, Львів та Одеса, а також життєво важливими економічними коридорами. План не включатиме операції у східних областях України", - йдеться у відкритих джерелах.



Крім того, важливо зазначити, що цей план не пов'язаний безпосередньо з аналогічно названою Європейською ініціативою Sky Shield.



Російські дрони в Польщі



Нагадаємо, в ніч на 10 серпня, коли РФ масово атакувала Україну, близько 20 російських безпілотників залетіли в повітряний простір Польщі.



Для запобігання загрозі країна підняла бойову авіацію. Відомо, що силам ППО в Польщі вдалося збити 4 безпілотники, а уламки 16 дронів знайдені.



У відповідь на інцидент НАТО розпочало операцію "Східний страж". Крім того, сьогодні президент Польщі Кароль Навроцький підписав резолюцію про перекидання військ Альянсу в країну.

Західні чиновники підтримують українську ініціативу Sky Shield, щоб Європа збивала дрони і ракети РФ над західною частиною України.Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Le Monde.

