Атака росії: «кинджал» влучив в районі аеродрому на Хмельниччині

Уночі та зранку 7 жовтня російські війська атакували Україну балістичною ракетою «Іскандер-М», керованою авіаційною ракетою Х-59, ракетою невстановленого типу, трьома аеробалістичними ракетами Х-47М2 «Кинджал» та понад 30 ударними дронами Shahed. Сили протиповітряної оборони знищили 34 повітряні цілі.Про це повідомили в Повітряних силах ЗСУ.Там розповіли, що загалом радіотехнічні війська Повітряних сил виявили та здійснили супровід понад 80 повітряних цілей. росіяни запустили «іскандер», Х-59 та «шахеди» вночі, а вже зранку окупанти атакували Україну ракетами «Кинджал» з аеродрому «Саваслейка».Повітряний напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Повітряних сил та Сил оборони. У результаті протиповітряного бою підтверджено збиття двох аеробалістичних ракет Х-47М2 «Кинджал» на Київщині та 32 ворожих ударних дронів у Миколаївській, Київській, Дніпропетровській, Сумській, Чернігівській, Полтавській та Харківській областях.Повітряні сили також зафіксували декілька влучань ворожих безпілотників у прифронтовій Харківщині, а один із трьох «кинджалів» влучив у районі аеродрому «Старокостянтинів» у Хмельницькій області. Окрім того, 37 російських «шахедів» були локаційно втрачені у різних регіонах України — імовірно, внаслідок активної протидії РЕБ.