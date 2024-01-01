8 жовтня частина Луцька залишиться без холодної води





Йдеться про Центральний та Привокзальний райони, а також Старе місто, розповіла Ірина Кудря.



За словами речниці, причина відсутності холодного водопостачання — заміна ділянки водогону на вулиці Глушець у Луцьку.



Попередньо, понижений тиск води у мережі споживачі матимуть із 9 ранку до завершення робіт. Комунальники планують закінчити ремонт до кінця дня 8 жовтня, але просять жителів згаданих мікрорайонів запастися водою.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Упродовж 8 жовтня декілька мікрорайонів обласного центру Волині залишиться без холодної води.Йдеться про Центральний та Привокзальний райони, а також Старе місто, розповіла Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал"За словами речниці, причина відсутності холодного водопостачання — заміна ділянки водогону на вулиці Глушець у Луцьку.Попередньо, понижений тиск води у мережі споживачі матимуть із 9 ранку до завершення робіт. Комунальники планують закінчити ремонт до кінця дня 8 жовтня, але просять жителів згаданих мікрорайонів запастися водою.

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