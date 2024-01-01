8 жовтня частина Луцька залишиться без холодної води

8 жовтня частина Луцька залишиться без холодної води
Упродовж 8 жовтня декілька мікрорайонів обласного центру Волині залишиться без холодної води.

Йдеться про Центральний та Привокзальний райони, а також Старе місто, розповіла Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ірина Кудря.

За словами речниці, причина відсутності холодного водопостачання — заміна ділянки водогону на вулиці Глушець у Луцьку.

Попередньо, понижений тиск води у мережі споживачі матимуть із 9 ранку до завершення робіт. Комунальники планують закінчити ремонт до кінця дня 8 жовтня, але просять жителів згаданих мікрорайонів запастися водою.

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Теги: Луцьк, вода
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