8 жовтня частина Луцька залишиться без холодної води
Сьогодні, 12:46
Упродовж 8 жовтня декілька мікрорайонів обласного центру Волині залишиться без холодної води.
Йдеться про Центральний та Привокзальний райони, а також Старе місто, розповіла Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ірина Кудря.
За словами речниці, причина відсутності холодного водопостачання — заміна ділянки водогону на вулиці Глушець у Луцьку.
Попередньо, понижений тиск води у мережі споживачі матимуть із 9 ранку до завершення робіт. Комунальники планують закінчити ремонт до кінця дня 8 жовтня, але просять жителів згаданих мікрорайонів запастися водою.
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Йдеться про Центральний та Привокзальний райони, а також Старе місто, розповіла Суспільному речниця комунального підприємства "Луцькводоканал" Ірина Кудря.
За словами речниці, причина відсутності холодного водопостачання — заміна ділянки водогону на вулиці Глушець у Луцьку.
Попередньо, понижений тиск води у мережі споживачі матимуть із 9 ранку до завершення робіт. Комунальники планують закінчити ремонт до кінця дня 8 жовтня, але просять жителів згаданих мікрорайонів запастися водою.
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