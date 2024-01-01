На Волині розшукали безвісти зниклого 38-річного чоловіка

Андрія Савчука.



Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.



Сьогодні, 7 жовтня, близько 09.00 години в ході пошукових заходів працівники поліції спільно з місцевим населенням, працівниками зведеної бригади ГУНП у Волинській області "Скеля" та військовослужбовцями 1 комендатури 6 прикордонного Волинського загону поблизу села Хоцунь встановили місцезнаходження безвісти зниклого Савчука Андрія Степановича, жителя цього ж населеного пункту.



Розшуканого доставлено до місця проживання, протиправних дій щодо нього не вчинялося.



Поліцейські дякують всім причетним до пошукових заходів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині розшукали безвісти зниклогоПро це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.Сьогодні, 7 жовтня, близько 09.00 години в ході пошукових заходів працівники поліції спільно з місцевим населенням, працівниками зведеної бригади ГУНП у Волинській області "Скеля" та військовослужбовцями 1 комендатури 6 прикордонного Волинського загону поблизу села Хоцунь встановили місцезнаходження безвісти зниклого Савчука Андрія Степановича, жителя цього ж населеного пункту.Розшуканого доставлено до місця проживання, протиправних дій щодо нього не вчинялося.Поліцейські дякують всім причетним до пошукових заходів.

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