На Волині розшукали безвісти зниклого 38-річного чоловіка

На Волині розшукали безвісти зниклого 38-річного чоловіка
На Волині розшукали безвісти зниклого Андрія Савчука.

Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.

Сьогодні, 7 жовтня, близько 09.00 години в ході пошукових заходів працівники поліції спільно з місцевим населенням, працівниками зведеної бригади ГУНП у Волинській області "Скеля" та військовослужбовцями 1 комендатури 6 прикордонного Волинського загону поблизу села Хоцунь встановили місцезнаходження безвісти зниклого Савчука Андрія Степановича, жителя цього ж населеного пункту.

Розшуканого доставлено до місця проживання, протиправних дій щодо нього не вчинялося.

Поліцейські дякують всім причетним до пошукових заходів.

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Теги: Волинь, безвісти зниклий, розшук
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