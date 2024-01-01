На Волині розшукали безвісти зниклого 38-річного чоловіка
Сьогодні, 13:42
На Волині розшукали безвісти зниклого Андрія Савчука.
Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Сьогодні, 7 жовтня, близько 09.00 години в ході пошукових заходів працівники поліції спільно з місцевим населенням, працівниками зведеної бригади ГУНП у Волинській області "Скеля" та військовослужбовцями 1 комендатури 6 прикордонного Волинського загону поблизу села Хоцунь встановили місцезнаходження безвісти зниклого Савчука Андрія Степановича, жителя цього ж населеного пункту.
Розшуканого доставлено до місця проживання, протиправних дій щодо нього не вчинялося.
Поліцейські дякують всім причетним до пошукових заходів.
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Про це інформує Камінь-Каширський районний відділ поліції.
Сьогодні, 7 жовтня, близько 09.00 години в ході пошукових заходів працівники поліції спільно з місцевим населенням, працівниками зведеної бригади ГУНП у Волинській області "Скеля" та військовослужбовцями 1 комендатури 6 прикордонного Волинського загону поблизу села Хоцунь встановили місцезнаходження безвісти зниклого Савчука Андрія Степановича, жителя цього ж населеного пункту.
Розшуканого доставлено до місця проживання, протиправних дій щодо нього не вчинялося.
Поліцейські дякують всім причетним до пошукових заходів.
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