У Верховній Раді обмежать використання Telegram





Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин, пише



Він повідомив, що отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.



Які заходи безпеки впроваджує апарат за рекомендацією Національного координаційного центру кібербезпеки:



- обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, який залишають без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до акаунту;



- заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службової комунікації в Telegram;



- заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;



- блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.



За словам Юрчишина, такі заходи безпеки "цілком логічні", адже уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях.



Як приклад він навів ситуацію із фейковим каналом спікера ВР Руслана Стефанчука.



Розпорядження "мінімізує ризики" і стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях.



Раніше у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заборонили користуватись телеграмом на робочих комп'ютерах та телефонах.



У вересні військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури України заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях.



Керівник Головного управління розвідки Кирило Буданов назвав Telegram загрозою національній безпеці України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Верховній Раді обмежать використання Telegram згідно із рекомендацією Ради національної безпеки і оборони України.Про це повідомив голова Комітету з питань свободи слова, пише LB.ua Він повідомив, що отримав розпорядження від апарату ВР з новими положеннями про роботу Telegram в локальній мережі Ради.- обов’язкова двофакторна авторизація та скасування синхронізації контактів. Також необхідно блокувати доступ до комп’ютера, який залишають без нагляду, аби сторонні особи не змогли отримати доступ до акаунту;- заборона передачі даних, які використовуються в роботі та службової комунікації в Telegram;- заборона встановлювати і користуватися клієнтом Telegram на службових комп’ютерах або особистих комп’ютерах, які використовуються в службовій діяльності;- блокування роботи месенджера відбувається за допомогою технічних та програмних засобів, проводиться фіксування запитів на несанкціоновані спроби підключення до сервісу.За словам Юрчишина, такі заходи безпеки "цілком логічні", адже уже були приклади, коли сторонні особи отримували дані держпрацівників через Telegram, яким користувалися на робочих пристроях.Як приклад він навів ситуацію із фейковим каналом спікера ВР Руслана Стефанчука.Розпорядження "мінімізує ризики" і стосується саме працівників апарату Ради та не обмежує використання месенджера в особистих цілях.Раніше у Національній раді з питань телебачення та радіомовлення заборонили користуватись телеграмом на робочих комп'ютерах та телефонах.У вересні військовим, посадовцям та працівникам критичної інфраструктури України заборонили використовувати Telegram на робочих пристроях.Керівник Головного управління розвідкиназвав Telegram загрозою національній безпеці України.

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