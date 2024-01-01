Третя штурмова відбила в росіян українських військових, які потрапили до них у полон на Харківщині





Про це розповіли в 3 ОДШБ і тактичній групі «Кремінна», пише



Чотири українські військові потрапили в засідку до росіян, пересуваючись між позиціями на лінії бойового зіткнення. Диверсійна група ворога налічувала 10 людей, тим часом серед українців були кадровий офіцер у званні капітана, сержант і солдати.



Після захоплення в полон українців вели до російських позицій — це помітив черговий 3 ОДШБ через камеру дрона. Він з’ясував, що в полон потрапили придані бригаді військові.



Командир одного з батальйонів бригади наказав групі швидкого реагування знищити ДРГ росіян і врятувати полонених. Штурмовики на броньованій техніці наздогнали росіян із українськими полоненими, коли ті наближалися до своїх позицій.



Вони почали з ними бій, тому росіяни полишили захоплених у полон українців. Ворожу ДРГ знищили, а також повернули позиції, які зайняли росіяни. Полонені ж українці протягом доби самостійно повернулися на українські позиції. Зараз вони вже в безпеці та отримують медичну допомогу.

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