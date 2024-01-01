На Волині подружжя підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон





Про це 7 жовтня повідомили у Волинській обласній прокуратурі, пише



За даними слідства, підприємиця, яка має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, спільно з чоловіком вносила неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи "Шлях".



"У такий спосіб вони у період дії правового режиму воєнного стану упродовж січня — березня 2023 року 20 разів забезпечували виїзд чоловіків за кордон", — зазначили у прокуратурі.



Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. У разі доведення вини в незаконному переправленні чоловіків через кордон подружжю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 27-річного жителя Горохова і його 26-річну дружину підозрюю у незаконному переправленні військовозобов'язаних через кордон.Про це 7 жовтня повідомили у Волинській обласній прокуратурі, пише Суспільне За даними слідства, підприємиця, яка має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, спільно з чоловіком вносила неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи "Шлях"."У такий спосіб вони у період дії правового режиму воєнного стану упродовж січня — березня 2023 року 20 разів забезпечували виїзд чоловіків за кордон", — зазначили у прокуратурі.Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. У разі доведення вини в незаконному переправленні чоловіків через кордон подружжю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.

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