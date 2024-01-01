На Волині подружжя підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон
Сьогодні, 15:44
27-річного жителя Горохова і його 26-річну дружину підозрюю у незаконному переправленні військовозобов'язаних через кордон.
Про це 7 жовтня повідомили у Волинській обласній прокуратурі, пише Суспільне.
За даними слідства, підприємиця, яка має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, спільно з чоловіком вносила неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи "Шлях".
"У такий спосіб вони у період дії правового режиму воєнного стану упродовж січня — березня 2023 року 20 разів забезпечували виїзд чоловіків за кордон", — зазначили у прокуратурі.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. У разі доведення вини в незаконному переправленні чоловіків через кордон подружжю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.
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Про це 7 жовтня повідомили у Волинській обласній прокуратурі, пише Суспільне.
За даними слідства, підприємиця, яка має ліцензію на здійснення міжнародних перевезень, спільно з чоловіком вносила неправдиві відомості про військовозобов'язаних чоловіків до інформаційної системи "Шлях".
"У такий спосіб вони у період дії правового режиму воєнного стану упродовж січня — березня 2023 року 20 разів забезпечували виїзд чоловіків за кордон", — зазначили у прокуратурі.
Наразі вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу. У разі доведення вини в незаконному переправленні чоловіків через кордон подружжю загрожує позбавлення волі на строк від п'яти до семи років.
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