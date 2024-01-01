На Волині горіла господарська споруда

На Волині горіла господарська споруда
6 вересня о 23:13 до служби порятунку надійшов виклик про пожежу господарської споруди у селі Борохів Підгайцівської ТГ.

Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.

До місця події прибули рятувальники 1 ДПРЧ, 25 ДПРЧ міста Луцьк та 6 ДПРЧ міста Ківерці.

Для ліквідації пожежі вогнеборці використали 3 водяні стволи. 00:21 пожежу вдалось локалізувати, о 02:12 пожежу ліквідовано.

Потерпілих на місці події не виявлено. Причини та збитки пожежі встановлюються.
На Волині горіла господарська споруда

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Теги: Волинь, пожежа, рятувальники
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