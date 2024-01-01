На Волині горіла господарська споруда





Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.



До місця події прибули рятувальники 1 ДПРЧ, 25 ДПРЧ міста Луцьк та 6 ДПРЧ міста Ківерці.



Для ліквідації пожежі вогнеборці використали 3 водяні стволи. 00:21 пожежу вдалось локалізувати, о 02:12 пожежу ліквідовано.



Потерпілих на місці події не виявлено. Причини та збитки пожежі встановлюються.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 6 вересня о 23:13 до служби порятунку надійшов виклик про пожежу господарської споруди у селі Борохів Підгайцівської ТГ.Про це повідомили у пресслужбі ДСНС.До місця події прибули рятувальники 1 ДПРЧ, 25 ДПРЧ міста Луцьк та 6 ДПРЧ міста Ківерці.Для ліквідації пожежі вогнеборці використали 3 водяні стволи. 00:21 пожежу вдалось локалізувати, о 02:12 пожежу ліквідовано.Потерпілих на місці події не виявлено. Причини та збитки пожежі встановлюються.

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