Суд арештував очільницю Хмельницької МСЕК, застава - 500 мільйонів
Сьогодні, 16:46
Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної МСЕК з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн.
Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі Укрінформу.
«За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ). Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні», - заявила речниця.
Як повідомлялося, правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої вилучили майже 6 мільйонів доларів.
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Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі Укрінформу.
«За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ). Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні», - заявила речниця.
Як повідомлялося, правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої вилучили майже 6 мільйонів доларів.
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