Суд арештував очільницю Хмельницької МСЕК, застава - 500 мільйонів





Про це повідомила речниця Офісу генпрокурора Надія Максимець у коментарі



«За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ). Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні», - заявила речниця.



Як повідомлялося, правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої вилучили майже 6 мільйонів доларів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Печерський районний суд Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці Хмельницької обласної МСЕК з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн.Про це повідомила речниця Офісу генпрокурорау коментарі Укрінформу «За клопотанням прокурорів Офісу генпрокурора Печерський районний суд м. Києва обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою очільниці обласної МСЕК, яку підозрюють у незаконному збагаченні (ст. 368-5 ККУ). Підозрювану взято під варту з альтернативою внесення застави у сумі 500 млн грн. Саме на такому запобіжному заході наполягали прокурори у своєму клопотанні», - заявила речниця.Як повідомлялося, правоохоронці затримали та повідомили про підозру у незаконному збагачені керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи, у якої вилучили майже 6 мільйонів доларів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію