Завтра у Луцьку прощатимуться з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм

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8 жовтня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Назарія Дуная.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 8 жовтня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Дуная Назарія Андрійовича (04.12.2001 року народження), який помер 3 жовтня у відділенні нейрохірургії ДУ “Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України” (м. Київ) від поранень, які отримав 16 вересня в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Героя на кладовищі у селі Рудка-Козинська.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
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Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
У вівторок, 8 жовтня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Дуная Назарія Андрійовича (04.12.2001 року народження), який помер 3 жовтня у відділенні нейрохірургії ДУ “Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України” (м. Київ) від поранень, які отримав 16 вересня в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.
Поховають Героя на кладовищі у селі Рудка-Козинська.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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