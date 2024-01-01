Завтра у Луцьку прощатимуться з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм

Назарія Дуная.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



У вівторок, 8 жовтня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Дуная Назарія Андрійовича (04.12.2001 року народження), який помер 3 жовтня у відділенні нейрохірургії ДУ “Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України” (м. Київ) від поранень, які отримав 16 вересня в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.



Поховають Героя на кладовищі у селі Рудка-Козинська.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 8 жовтня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовцяПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.У вівторок, 8 жовтня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Дуная Назарія Андрійовича (04.12.2001 року народження), який помер 3 жовтня у відділенні нейрохірургії ДУ “Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України” (м. Київ) від поранень, які отримав 16 вересня в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.Поховають Героя на кладовищі у селі Рудка-Козинська.

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