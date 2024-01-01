Завтра у Луцьку прощатимуться з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм

Завтра у Луцьку прощатимуться з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
8 жовтня у Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Назарія Дуная.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

У вівторок, 8 жовтня, об 11 годині, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбудеться відспівування військовослужбовця Дуная Назарія Андрійовича (04.12.2001 року народження), який помер 3 жовтня у відділенні нейрохірургії ДУ “Головний медичний центр Міністерства внутрішніх справ України” (м. Київ) від поранень, які отримав 16 вересня в районі населеного пункту Нью-Йорк Донецької області, виконуючи бойове завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України.

Поховають Героя на кладовищі у селі Рудка-Козинська.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким Героя. Вічна пам'ять!



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Герой, Волинь, загиблий
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Ми знаходимо час на манікюр, але на похід до лікаря – ні»: розмова із засновницею Фонду боротьби з раком Марією Адамчук-Коротицькою
Від Гаррі Поттера до озвучення зупинок: як незрячий лучанин Віталій Ткачук змінює наше місто
Ukrainian Spirit у Луцьку: вишукані подарунки для справжніх цінителів. Реклама
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Завтра у Луцьку прощатимуться з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
Сьогодні, 18:15
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном
Сьогодні, 17:30
Суд арештував очільницю Хмельницької МСЕК, застава - 500 мільйонів
Сьогодні, 16:46
На Донеччині поліг Герой з Волині Юрій Кух
Сьогодні, 16:08
На Волині подружжя підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон
Сьогодні, 15:44
Схожі новини
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном
Сьогодні, 17:30
На Донеччині поліг Герой з Волині Юрій Кух На Донеччині поліг Герой з Волині Юрій Кух
Сьогодні, 16:08
На Донеччині поліг Герой з Волині Олег Гарбар На Донеччині поліг Герой з Волині Олег Гарбар
05 жовтень, 12:10
Героя з Волині Андрія Міщука посмертно нагородили орденом «За мужність» Героя з Волині Андрія Міщука посмертно нагородили орденом «За мужність»
11 вересень, 18:08
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Завтра у Луцьку прощатимуться з 22-річним Героєм Назарієм Дунаєм
Сьогодні, 18:15
 0
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном
Сьогодні, 17:30
 0
Суд арештував очільницю Хмельницької МСЕК, застава - 500 мільйонів
Сьогодні, 16:46
 0
На Донеччині поліг Герой з Волині Юрій Кух
Сьогодні, 16:08
 0
На Волині подружжя підозрюють у переправленні військовозобов'язаних через кордон
Сьогодні, 15:44
 0
Медіа
відео
1/8