Відео побиття дитини у реабілітаційному центрі на Львівщині вивчатимуть правоохоронці

Відео побиття дитини у реабілітаційному центрі на Львівщині вивчатимуть правоохоронці
Правоохоронці продовжують досудове розслідування щодо насилля над дітьми у навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області. Відео з побиттям учениці, яке ширилося в мережі, перевірятимуть у межах цієї справи.

Про це повідомили в Офісі генерального прокурора, пише Громадське.

Там розповіли, що станом на сьогодні у кримінальному проваджені правоохоронці допитали 46 людей, провели обшуки, реалізовували тимчасові доступи до речей і документів та призначили судові експертизи. Дітей, які могли стати потерпілими від насильницьких дій, переведено до іншого закладу.

Також там нагадали, що директора навчально-реабілітаційного центру відсторонили від виконання обов’язків. Розслідування триває за ст. 126 та 153 Кримінального кодексу України — вчинення побоїв і мордування та сексуального насильства.

Що передувало?

Журналісти «Української правди. Життя» отримали у своє розпорядження відео, на якому видно, як у навчально-реабілітаційному центрі на Львівщині знущаються з дітей та б’ють їх.

На відеозаписі помітно, як жінка б’є дитину, а та зі свого боку намагається захистити себе. Під час цього жінка обзиває дитину «скотинякою».


Насилля в реабілітаційному центрі

Наприкінці вересня омбудсмен Дмитро Лубінець заявив, що отримав повідомлення про систематичне скоєння фізичного, психологічного та сексуального насильства над дітьми в дитячому навчально-реабілітаційному центрі у Львівській області.

Так, за свідченнями дітей, директор центру здійснював дії сексуального характеру щодо дівчат-вихованок закладу, публічно принижував, а також погрожував побиттям та поміщенням до психіатричної лікарні за «погану поведінку» чи порушення розпорядку дня.

Водночас, за словами Лубінця, дітям систематично говорили фрази на кшталт «ти нікому не потрібен/-а», «твої батьки алкаші», «ти хворий/-а», «з тебе нічого доброго не вийде».

За словами посадовця, діти вже зверталися зі скаргами до правоохоронців, місцевої служби у справах дітей та департаменту освіти, однак ті ніяк не відреагували, а директор закладу бив палками та принижував тих, хто скаржився.

Після цього поліція відкрила кримінальне провадження, зокрема за частиною 3 статті 153 Кримінального кодексу України — сексуальне насильство щодо неповнолітньої особи, а міністерка соціальної політики Оксана Жолнович доручила Національній соціальній сервісній службі перевірити всі заклади, у яких цілодобово мешкають діти.

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький заявив, що на час службової перевірки в центрі керівника закладу відсторонили.

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Теги: Львівщина, реабілітаційний центр
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