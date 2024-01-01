У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном

Максимом Жидковим і 55-річним Олександром Крижаном.



Відспівали полеглих захисників у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише



Олександр Крижан



Лучанин Олександр Крижан служив у війську на посаді командира відділення гранатометного взводу. Сержант загинув 30 вересня 2024 року на Курському напрямку РФ під час виконання бойового завдання.



Родичка загиблого воїна Євгенія Сахнюк розповіла: рік тому Олександр Крижан поховав дружину. У бійця залишилася 33-річна донька і двоє онуків.



"Він завжди був дружній, добрий, щирий, підтримував усіх, допомагав у потрібну хвилину. Незважаючи ні на що, він пішов захищати наше майбутнє, майбутнє своїх дітей та онуків. Ми вважаємо його нашим героєм, про якого ми ніколи не забудемо і вічно будемо пам’ятати і цінувати його подвиг", — сказала Євгенія Сахнюк.



Як розповів товариш загиблого військовослужбовця Алім Микитюк, Олександр Крижан потрапив у військо в рамках мобілізації, на передову відправився після навчального центру.



Максим Жидков



45 річний Максим Жидков був солдатом, служив на посаді водія групи спеціального призначення.



Провести в останню дорогу Максима Жидкова прийшли рідні, близькі, друзі. Його знайома Раїса і подруга Катерина розповіли, що військовослужбовець загинув 1 жовтня у Запорізькій області.



"Він на психолога вчився в університеті. Він – душевна людина, єдиний син у мами. Мама вчителька логопед у 24 луцькій школі. Він був в АТО ще з 2014 року по контракту. Потім прийшов і знову поїхав на полігон", — додала жінка.



Волиняни на колінах проводжали захисників України.



Поховали полеглих захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку 7 жовтня попрощалися із двома загиблими на війні військовослужбовцями: 45-річнимі 55-річнимВідспівали полеглих захисників у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише Суспільне Лучанин Олександр Крижан служив у війську на посаді командира відділення гранатометного взводу. Сержант загинув 30 вересня 2024 року на Курському напрямку РФ під час виконання бойового завдання.Родичка загиблого воїна Євгенія Сахнюк розповіла: рік тому Олександр Крижан поховав дружину. У бійця залишилася 33-річна донька і двоє онуків."Він завжди був дружній, добрий, щирий, підтримував усіх, допомагав у потрібну хвилину. Незважаючи ні на що, він пішов захищати наше майбутнє, майбутнє своїх дітей та онуків. Ми вважаємо його нашим героєм, про якого ми ніколи не забудемо і вічно будемо пам’ятати і цінувати його подвиг", — сказалаЯк розповів товариш загиблого військовослужбовця, Олександр Крижан потрапив у військо в рамках мобілізації, на передову відправився після навчального центру.45 річний Максим Жидков був солдатом, служив на посаді водія групи спеціального призначення.Провести в останню дорогу Максима Жидкова прийшли рідні, близькі, друзі. Його знайома Раїса і подруга Катерина розповіли, що військовослужбовець загинув 1 жовтня у Запорізькій області."Він на психолога вчився в університеті. Він – душевна людина, єдиний син у мами. Мама вчителька логопед у 24 луцькій школі. Він був в АТО ще з 2014 року по контракту. Потім прийшов і знову поїхав на полігон", — додала жінка.Волиняни на колінах проводжали захисників України.Поховали полеглих захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію