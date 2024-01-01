У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном

У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном
У Луцьку 7 жовтня попрощалися із двома загиблими на війні військовослужбовцями: 45-річним Максимом Жидковим і 55-річним Олександром Крижаном.

Відспівали полеглих захисників у Свято-Троїцькому кафедральному соборі, пише Суспільне.

Олександр Крижан
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном

Лучанин Олександр Крижан служив у війську на посаді командира відділення гранатометного взводу. Сержант загинув 30 вересня 2024 року на Курському напрямку РФ під час виконання бойового завдання.

Родичка загиблого воїна Євгенія Сахнюк розповіла: рік тому Олександр Крижан поховав дружину. У бійця залишилася 33-річна донька і двоє онуків.

"Він завжди був дружній, добрий, щирий, підтримував усіх, допомагав у потрібну хвилину. Незважаючи ні на що, він пішов захищати наше майбутнє, майбутнє своїх дітей та онуків. Ми вважаємо його нашим героєм, про якого ми ніколи не забудемо і вічно будемо пам’ятати і цінувати його подвиг", — сказала Євгенія Сахнюк.

Як розповів товариш загиблого військовослужбовця Алім Микитюк, Олександр Крижан потрапив у військо в рамках мобілізації, на передову відправився після навчального центру.

Максим Жидков
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном

45 річний Максим Жидков був солдатом, служив на посаді водія групи спеціального призначення.

Провести в останню дорогу Максима Жидкова прийшли рідні, близькі, друзі. Його знайома Раїса і подруга Катерина розповіли, що військовослужбовець загинув 1 жовтня у Запорізькій області.

"Він на психолога вчився в університеті. Він – душевна людина, єдиний син у мами. Мама вчителька логопед у 24 луцькій школі. Він був в АТО ще з 2014 року по контракту. Потім прийшов і знову поїхав на полігон", — додала жінка.

Волиняни на колінах проводжали захисників України.

Поховали полеглих захисників у секторі військових поховань на міському кладовищі у селі Гаразджа.
У Луцьку попрощалися з загиблими на війні Максимом Жидковим і Олександром Крижаном

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Теги: Герой, Волинь, загиблий
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