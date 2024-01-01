На Донеччині поліг Герой з Волині Юрій Кух

Юрій Кух.



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"На жаль, ще один наш Герой повернеться додому «На щиті». 3 жовтня 2024 року внаслідок отриманої вибухової травми під час мінометного обстрілу на території Донецької області загинув солдат КУХ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1977 року народження, житель села Великий Курінь.



Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Захисника, розділяю Ваш біль і горе", - йдеться в повідомленні.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні загинув Герой з ВолиніПро це повідомили у Любешівській громаді."На жаль, ще один наш Герой повернеться додому «На щиті». 3 жовтня 2024 року внаслідок отриманої вибухової травми під час мінометного обстрілу на території Донецької області загинув солдат КУХ ЮРІЙ ВАСИЛЬОВИЧ, 1977 року народження, житель села Великий Курінь.Висловлюю щирі співчуття родині та близьким Захисника, розділяю Ваш біль і горе", - йдеться в повідомленні.

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