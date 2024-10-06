На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Артур Задоянний
Сьогодні, 20:46
На Донеччині загинув воїн з Луцька Артур Задоянний.
Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Задоянний Артур Вікторович, 01.04.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 1 мінометної батареї 3 єгерського батальйону.
Старший солдат Задоянний Артур Вікторович загинув 06.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.
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Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.
Лучанин Задоянний Артур Вікторович, 01.04.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 1 мінометної батареї 3 єгерського батальйону.
Старший солдат Задоянний Артур Вікторович загинув 06.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.
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