На війні з окупантами загинув Герой з Луцька Артур Задоянний

Артур Задоянний.



Про це повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.



Лучанин Задоянний Артур Вікторович, 01.04.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 1 мінометної батареї 3 єгерського батальйону.



Старший солдат Задоянний Артур Вікторович загинув 06.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Донеччині загинув воїн з ЛуцькаПро це повідомив міський голова ЛуцькаЛучанин Задоянний Артур Вікторович, 01.04.1973 року народження був призваний на військову службу до складу військової частини на посаду оператора відділення управління командира батареї 1 мінометної батареї 3 єгерського батальйону.Старший солдат Задоянний Артур Вікторович загинув 06.10.2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту суверенітету та незалежності України в районі населеного пункту Селидове Донецької області.

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