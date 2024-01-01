Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 жовтня





Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.



Прогноз погоди на 8 жовтня



Луцьк



Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 4-6°, вдень 17-19°.



Волинська область



Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с.



Температура вночі 3-8°, вдень 14-19°.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 жовтня.Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 4-6°, вдень 17-19°.Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с.Температура вночі 3-8°, вдень 14-19°.

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