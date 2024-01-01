Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 жовтня

Погода в Луцьку та Волинській області на завтра, 8 жовтня
Волинський обласний центр з гідрометеорології опублікував прогноз погоди на 8 жовтня.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці центру у Фейсбуці.

Прогноз погоди на 8 жовтня

Луцьк

Мінлива хмарність. Без опадів. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 4-6°, вдень 17-19°.

Волинська область

Мінлива хмарність. Без опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5-10 м/с.

Температура вночі 3-8°, вдень 14-19°.

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Теги: Погода, Луцьк, Волинь
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