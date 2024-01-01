У село на Волинь приїхав відомий шеф-кухар Євген Клопотенко
Сьогодні, 13:02
У Смідинську громаду приїхав відомий шеф-кухар Євген Клопотенко.
Про це повідомив у мережі Центр культури, дозвілля, спорту та туризму села Смідин.
"В нашу гостинну Смідинську сільську громаду завітав український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий Євген Клопотенко. Він є співзасновником ресторану «Сто років тому вперед» та бістро «Інші», автором популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com.
Євген завітав, аби скуштувати місцеву гастроспадщину, нематеріальну культурну - смідинську капусту. Завдяки таким моментам ти розумієш важливість та цінність культури", - зазначили у громаді.
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Про це повідомив у мережі Центр культури, дозвілля, спорту та туризму села Смідин.
"В нашу гостинну Смідинську сільську громаду завітав український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий Євген Клопотенко. Він є співзасновником ресторану «Сто років тому вперед» та бістро «Інші», автором популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com.
Євген завітав, аби скуштувати місцеву гастроспадщину, нематеріальну культурну - смідинську капусту. Завдяки таким моментам ти розумієш важливість та цінність культури", - зазначили у громаді.
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