У село на Волинь приїхав відомий шеф-кухар Євген Клопотенко

Євген Клопотенко.



Про це



"В нашу гостинну Смідинську сільську громаду завітав український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий Євген Клопотенко. Він є співзасновником ресторану «Сто років тому вперед» та бістро «Інші», автором популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com.



Євген завітав, аби скуштувати місцеву гастроспадщину, нематеріальну культурну - смідинську капусту. Завдяки таким моментам ти розумієш важливість та цінність культури", - зазначили у громаді.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Смідинську громаду приїхав відомий шеф-кухарПро це повідомив у мережі Центр культури, дозвілля, спорту та туризму села Смідин."В нашу гостинну Смідинську сільську громаду завітав український шеф-кухар, ресторатор, громадський активіст, блогер та телеведучий Євген Клопотенко. Він є співзасновником ресторану «Сто років тому вперед» та бістро «Інші», автором популярного в Україні кулінарного сайту klopotenko.com.Євген завітав, аби скуштувати місцеву гастроспадщину, нематеріальну культурну - смідинську капусту. Завдяки таким моментам ти розумієш важливість та цінність культури", - зазначили у громаді.

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