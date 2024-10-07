Росія окупувала Красногорівку і має просування в Курській області, - Deep State

Росія окупувала Красногорівку і має просування в Курській області, - Deep State
За даними проєкту Deep State, Росія повністю окупувала Красногорівку.

Також ворог просунувся в низці населених пунктів: у Цукуриному, біля Гірника та Любимівки. Про це йдеться в оновлених даних станом на 7 жовтня, пише LB.ua.

"Ворог завершив повну окупацію Красногорівки, а також просунувся в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки", – повідомили аналітики.

Красногорівка, Гірник і Цукурине – населені пункти Покровського району Донецької області. Любимівка розташована в Курській області Росії.

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Теги: Росія, війна
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