Росія окупувала Красногорівку і має просування в Курській області, - Deep State





Також ворог просунувся в низці населених пунктів: у Цукуриному, біля Гірника та Любимівки. Про це йдеться в оновлених даних станом на 7 жовтня, пише



"Ворог завершив повну окупацію Красногорівки, а також просунувся в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки", – повідомили аналітики.



Красногорівка, Гірник і Цукурине – населені пункти Покровського району Донецької області. Любимівка розташована в Курській області Росії.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! За даними проєкту Deep State, Росія повністю окупувала Красногорівку.Також ворог просунувся в низці населених пунктів: у Цукуриному, біля Гірника та Любимівки. Про це йдеться в оновлених даних станом на 7 жовтня, пише LB.ua "Ворог завершив повну окупацію Красногорівки, а також просунувся в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки", – повідомили аналітики.Красногорівка, Гірник і Цукурине – населені пункти Покровського району Донецької області. Любимівка розташована в Курській області Росії.

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