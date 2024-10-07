Росія окупувала Красногорівку і має просування в Курській області, - Deep State
Сьогодні, 11:12
За даними проєкту Deep State, Росія повністю окупувала Красногорівку.
Також ворог просунувся в низці населених пунктів: у Цукуриному, біля Гірника та Любимівки. Про це йдеться в оновлених даних станом на 7 жовтня, пише LB.ua.
"Ворог завершив повну окупацію Красногорівки, а також просунувся в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки", – повідомили аналітики.
Красногорівка, Гірник і Цукурине – населені пункти Покровського району Донецької області. Любимівка розташована в Курській області Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Також ворог просунувся в низці населених пунктів: у Цукуриному, біля Гірника та Любимівки. Про це йдеться в оновлених даних станом на 7 жовтня, пише LB.ua.
"Ворог завершив повну окупацію Красногорівки, а також просунувся в Цукуриному, біля Гірника та Любимівки", – повідомили аналітики.
Красногорівка, Гірник і Цукурине – населені пункти Покровського району Донецької області. Любимівка розташована в Курській області Росії.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Росія окупувала Красногорівку і має просування в Курській області, - Deep State
Сьогодні, 11:12
Через «Ягодин» намагалися провезти 78 телефонів, планшетів, смарт-годинників на суму 1,2 млн
Сьогодні, 10:46
«Я вдячний батькам, що обрали Україну»: студент луцького вишу про життя і навчання в окупації
Сьогодні, 10:14
Яка ситуація на фронті станом на ранок 7 жовтня
Сьогодні, 09:44
Росія атакувала Київ балістичними ракетами
Сьогодні, 09:06