Через «Ягодин» намагалися провезти 78 телефонів, планшетів, смарт-годинників на суму 1,2 млн

Через «Ягодин» намагалися провезти 78 телефонів, планшетів, смарт-годинників на суму 1,2 млн
Волинські митники на посту Ягодин в рейсовому автобусі Щецін - Кривий Ріг, що повертався на батьківщину, виявили незадекларовану продукцію Apple, Samsung та Huawei орієнтовною вартістю 1,2 млн грн.

Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.

Загалом 78 мобільних телефонів, планшетів, смарт-годинників та аксесуарів до них містились у двох пластикових коробках, розміщених у багажному відділенні.

За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 472 Митного кодексу. Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.
Через «Ягодин» намагалися провезти 78 телефонів, планшетів, смарт-годинників на суму 1,2 млн
Через «Ягодин» намагалися провезти 78 телефонів, планшетів, смарт-годинників на суму 1,2 млн
Через «Ягодин» намагалися провезти 78 телефонів, планшетів, смарт-годинників на суму 1,2 млн
Через «Ягодин» намагалися провезти 78 телефонів, планшетів, смарт-годинників на суму 1,2 млн

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Теги: Волинська митниця
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