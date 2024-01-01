Через «Ягодин» намагалися провезти 78 телефонів, планшетів, смарт-годинників на суму 1,2 млн
Сьогодні, 10:46
Волинські митники на посту Ягодин в рейсовому автобусі Щецін - Кривий Ріг, що повертався на батьківщину, виявили незадекларовану продукцію Apple, Samsung та Huawei орієнтовною вартістю 1,2 млн грн.
Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Загалом 78 мобільних телефонів, планшетів, смарт-годинників та аксесуарів до них містились у двох пластикових коробках, розміщених у багажному відділенні.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 472 Митного кодексу. Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.
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Про це повідомили у пресслужбі Волинської митниці.
Загалом 78 мобільних телефонів, планшетів, смарт-годинників та аксесуарів до них містились у двох пластикових коробках, розміщених у багажному відділенні.
За цим фактом складено протокол про порушення митних правил за ознаками ч. 2 ст. 472 Митного кодексу. Недекларування товарів, що переміщуються через митний кордон України громадянами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 30 відсотків вартості цих товарів.
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