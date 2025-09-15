Трамп впевнений, що зустріч Зеленського і путіна відбудеться, попри «незбагненну ненависть» між ними
Сьогодні, 11:24
Президент США Дональд Трамп впевнений, що зустріч із президентом України Володимиром Зеленським і російським диктатором володимиром путіним відбудеться попри "незбагненну ненависть" між ними.
Як пише LB.ua, про це він сказав під час розмови з журналістами перед відльотом до Вашингтону 14 вересня.
"Цього тижня загинули понад вісім тисяч солдатів у війні між двома країнами, трохи більше від Росії, бо коли ти агресор, ти втрачаєш більше… Я хочу зупинити вбивства. Думав, що зупинити цю війну буде легко. Але це виявилося складно. Ненависть між Зеленським і Путіним є незбагненною. Ймовірно, говорити доведеться мені, вони ненавидять один одного", – зазначив американький лідер, однак коли саме може пройти зустріч, не уточнив.
За словами Трампа, Зеленський і путін "просто не здатні розмовляти один з одним".
Він також вкотре розкритикував Європу за надто слабкі санкції проти Росії й купівлю в неї нафти.
"Я готовий запроваджувати санкції, але вони мають посилити свої… Я готовий рухатися вперед, але вони теж мають це робити. Гадаю, вони це зроблять. Проте зараз вони лише говорять, а не діють. Адже вони купують нафту в Росії. Ми нафту в Росії не купуємо. А вони купують багато. Це – не угода", – заявив Трамп.
Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що його терпіння щодо російського диктатора Володимира Путіна "швидко вичерпується".
