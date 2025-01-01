Путін перетворив владу росії у пародію на «політбюро СРСР», - Times

Путін дедалі більше оточує себе старими генералами й чиновниками, тоді як молоде покоління у владі практично відсутнє.



Про це повідомляє



Начальнику Генштабу Валерію Герасимову — 70 років, він очолює посаду вже 13 років і беззастережно виконує накази кремля, зокрема щодо війни проти України. Попри величезні втрати армії, путін не планує його відставки. У російських військових колах Герасимова вже називають «могильником армії».



Серед найближчого оточення диктатора — також 75-річний Лавров, 73-річний Бортніков і 71-річний Золотов.



Молодших керівників у системі майже немає, що свідчить про ізоляцію кремлівської верхівки та відсутність оновлення влади.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!

