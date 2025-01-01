Путін перетворив владу росії у пародію на «політбюро СРСР», - Times
Сьогодні, 11:45
Путін дедалі більше оточує себе старими генералами й чиновниками, тоді як молоде покоління у владі практично відсутнє.
Про це повідомляє The Times.
Начальнику Генштабу Валерію Герасимову — 70 років, він очолює посаду вже 13 років і беззастережно виконує накази кремля, зокрема щодо війни проти України. Попри величезні втрати армії, путін не планує його відставки. У російських військових колах Герасимова вже називають «могильником армії».
Серед найближчого оточення диктатора — також 75-річний Лавров, 73-річний Бортніков і 71-річний Золотов.
Молодших керівників у системі майже немає, що свідчить про ізоляцію кремлівської верхівки та відсутність оновлення влади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє The Times.
Начальнику Генштабу Валерію Герасимову — 70 років, він очолює посаду вже 13 років і беззастережно виконує накази кремля, зокрема щодо війни проти України. Попри величезні втрати армії, путін не планує його відставки. У російських військових колах Герасимова вже називають «могильником армії».
Серед найближчого оточення диктатора — також 75-річний Лавров, 73-річний Бортніков і 71-річний Золотов.
Молодших керівників у системі майже немає, що свідчить про ізоляцію кремлівської верхівки та відсутність оновлення влади.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
П’яний водій скоїв аварію на Парковій у Луцьку
Сьогодні, 12:09
Путін перетворив владу росії у пародію на «політбюро СРСР», - Times
Сьогодні, 11:45
Трамп впевнений, що зустріч Зеленського і путіна відбудеться, попри «незбагненну ненависть» між ними
Сьогодні, 11:24
Аварія знеструмила села під Луцьком
Сьогодні, 11:08