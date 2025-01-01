Підтвердили майже через рік: Герой із Волині поліг у бою на Курщині

В бою з російськими загарбниками загинув житель волинського селища Стара ВижівкаПро це у фейсбуці повідомив голова Старовижівської громадиЗагинув Герой 19 грудня 2024 року виконуючи бойове завдання, в результаті артилерійського обстрілу, в районі населеного пункту Круглєнькоє, Курської області.Завтра, 16 вересня, орієнтовно о 17:00, траурна колона з тілом Олега через вулиці Ковельська, Незалежності, пл. Миру, Соборності прибуде до рідної домівки по вул. Володимирська в селищі.Церемонія прощання з Героєм та його поховання відбудеться в середу, 17 вересня. Деталі будуть оприлюднені додатково.«Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого Воїна! Пам'ять про Олега завжди буде в наших серцях! Вічна слава Герою!» - зазначив Василь Камінський.