Підтвердили майже через рік: Герой із Волині поліг у бою на Курщині

Підтвердили майже через рік: Герой із Волині поліг у бою на Курщині
В бою з російськими загарбниками загинув житель волинського селища Стара Вижівка Олег Оліферчук.

Про це у фейсбуці повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.

Загинув Герой 19 грудня 2024 року виконуючи бойове завдання, в результаті артилерійського обстрілу, в районі населеного пункту Круглєнькоє, Курської області.

Завтра, 16 вересня, орієнтовно о 17:00, траурна колона з тілом Олега через вулиці Ковельська, Незалежності, пл. Миру, Соборності прибуде до рідної домівки по вул. Володимирська в селищі.

Церемонія прощання з Героєм та його поховання відбудеться в середу, 17 вересня. Деталі будуть оприлюднені додатково.

«Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого Воїна! Пам'ять про Олега завжди буде в наших серцях! Вічна слава Герою!» - зазначив Василь Камінський.

Підтвердили майже через рік: Герой із Волині поліг у бою на Курщині

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: загиблі, війна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Волинський аграрій Віктор Шумський став Заслуженим працівником сільського господарства України
У Луцьку розширюється Сіті Парк: ще більше комфорту й архітектурної гармонії. Реклама
Відпочинок на Світязі 2025: актуальні ціни на житло та місцеві делікатеси
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
«Ми повинні мати сильні оборонні позиції від Волині до Чернігівщини, аби протистояти будь-якій загрозі з Білорусі», - Демченко
Сьогодні, 13:05
Високопродуктивні присадки: маркетинговий хід чи дієва технологія
Сьогодні, 13:01
Підтвердили майже через рік: Герой із Волині поліг у бою на Курщині
Сьогодні, 12:35
П’яний водій скоїв аварію на Парковій у Луцьку
Сьогодні, 12:09
Путін перетворив владу росії у пародію на «політбюро СРСР», - Times
Сьогодні, 11:45
Медіа
відео
1/8