Підтвердили майже через рік: Герой із Волині поліг у бою на Курщині
Сьогодні, 12:35
В бою з російськими загарбниками загинув житель волинського селища Стара Вижівка Олег Оліферчук.
Про це у фейсбуці повідомив голова Старовижівської громади Василь Камінський.
Загинув Герой 19 грудня 2024 року виконуючи бойове завдання, в результаті артилерійського обстрілу, в районі населеного пункту Круглєнькоє, Курської області.
Завтра, 16 вересня, орієнтовно о 17:00, траурна колона з тілом Олега через вулиці Ковельська, Незалежності, пл. Миру, Соборності прибуде до рідної домівки по вул. Володимирська в селищі.
Церемонія прощання з Героєм та його поховання відбудеться в середу, 17 вересня. Деталі будуть оприлюднені додатково.
«Висловлюємо щирі співчуття рідним загиблого Воїна! Пам'ять про Олега завжди буде в наших серцях! Вічна слава Герою!» - зазначив Василь Камінський.
