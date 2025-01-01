«Ми повинні мати сильні оборонні позиції від Волині до Чернігівщини, аби протистояти будь-якій загрозі з Білорусі», - Демченко





Як передає Андрій Демченко.



«Щодо нашого кордону безпосередньо, то такої активності, в тому числі якихось рухів у напрямку нашого кордону, зокрема і в безпосередньої близькості, на щастя, немає. Але ми продовжуємо відстежувати все, що відбувається на території Білорусі, попри те, що навіть воно (навчання – ред.) проходить віддалено від нашого кордону, і за цим продовжують стежити підрозділи розвідки Міністерства оборони і Державної прикордонної служби. Вкотре можу зазначити, що, станом на зараз, під час цієї активної фази спільних навчань, яка почалася 12-го числа і має завершитися 16-го, Росія не залучила великої кількості своїх сил та засобів. Переважна частина тих, хто бере участь у цих навчаннях на території Білорусі, є саме підрозділи армії цієї країни», - зазначив Демченко.



Він додав, що формування якогось угруповання військ або переміщення до кордону з Україною не спостерігається.



Водночас речник наголосив, що цей напрямок, як і раніше, є загрозливим, у тому числі в контексті спільних навчань, і задача України - нарощувати оборонні можливості по кордону з Білоруссю, протяжність якого понад 1000 км.



«Ми повинні мати сильні оборонні позиції від Волині до Чернігівщини, укріплюючи і безпосередньо лінію кордону і, власне, прикордоння, для того, щоб кожен український воїн, який знаходиться на цьому напрямку, мав усі можливості протидіяти будь-якій загрозі, яка може йти з території Білорусі», - відзначив речник.



Як повідомляв Укрінформ, у Білорусі в п’ятницю, 12 вересня, розпочалися спільні стратегічні навчання білоруських та російських збройних сил «Захід-2025», які триватимуть на полігонах Білорусі та Росії до 16 вересня.



Навчання «Захід-2025» на території Білорусі проводяться на полігонах углибині країни або в її східних регіонах і, як стверджується, мають оборонний характер.



Речник ДПСУ Андрій Демченко запевнив у п’ятницю, що кількість особового складу росіян, які залучені у навчаннях «Захід-2025», менша, ніж у 2023 році, коли Росія тримала на території Білорусі близько 10-12 тисяч військових.



Під час маневрів «Захід-2021» почалося повномасштабне вторгнення в Україну.

