У Луцьку п'яний водій в'їхав в огорожу

Учора, 14 вересня, близько 20-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Парковій.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Інспектори встановили, що водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохідне огородження."Спілкуючись з керманичем, ми виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували громадянину пройти огляд на стан спʼяніння у встановленому законом порядку, на що чоловік категорично відмовився.Також інспектори встановили, що водій керував автомобілем, не маючи права керування, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія", - йдеться в повідомленні.Більше того — це правопорушення він учинив повторно протягом року.Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.