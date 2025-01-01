У Луцьку п'яний водій в'їхав в огорожу

У Луцьку п'яний водій в'їхав в огорожу
Учора, 14 вересня, близько 20-ї години на лінію 102 надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Парковій.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Інспектори встановили, що водій автомобіля Skoda не впорався з керуванням та здійснив наїзд на пішохідне огородження.

"Спілкуючись з керманичем, ми виявили у нього ознаки алкогольного сп'яніння. Патрульні запропонували громадянину пройти огляд на стан спʼяніння у встановленому законом порядку, на що чоловік категорично відмовився.

Також інспектори встановили, що водій керував автомобілем, не маючи права керування, оскільки ніколи не отримував посвідчення водія", - йдеться в повідомленні.

Більше того — це правопорушення він учинив повторно протягом року.
Інспектори відсторонили водія від керування транспортним засобом та склали на нього відповідні адміністративні матеріали.
