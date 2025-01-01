Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Володимира Чижука
Сьогодні, 14:10
У Луцьку попрощалися з полеглим Героєм Володимиром Чижуком.
Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.
Сьогодні, 15 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування полеглого на війні з російськими окупантами лучанина Чижука Володимира Віталійовича (31.03.1983 року народження).
Захисник загинув 15 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.
Поховали Героя на кладовищі у селі Новостав.
Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
