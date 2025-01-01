Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Володимира Чижука

Володимиром Чижуком.



Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.



Сьогодні, 15 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування полеглого на війні з російськими окупантами лучанина Чижука Володимира Віталійовича (31.03.1983 року народження).



Захисник загинув 15 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.



Поховали Героя на кладовищі у селі Новостав.



Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку попрощалися з полеглим ГероємПро це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.Сьогодні, 15 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування полеглого на війні з російськими окупантами лучанина Чижука Володимира Віталійовича (31.03.1983 року народження).Захисник загинув 15 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.Поховали Героя на кладовищі у селі Новостав.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію