Луцьк - у скорботі: в останню дорогу провели Героя Володимира Чижука

У Луцьку попрощалися з полеглим Героєм Володимиром Чижуком.

Про це повідомили у пресслужбі Луцької міської ради.

Сьогодні, 15 вересня, у кафедральному соборі Святої Трійці в Луцьку відбулося відспівування полеглого на війні з російськими окупантами лучанина Чижука Володимира Віталійовича (31.03.1983 року народження).

Захисник загинув 15 травня 2024 року під час виконання бойового завдання щодо захисту територіальної цілісності та незалежності України в районі населеного пункту Уманське Донецької області.

Поховали Героя на кладовищі у селі Новостав.

Інтернет-видання ВолиньPost висловлює щирі співчуття близьким загиблого Героя. Вічна пам'ять!
