Чотири села на Волині два дні будуть без газу





Газу не буде упродовж двох днів з 8:00 до 17:00 години, попередили у Волинській філії "Газмережі". Відключення газопостачання пов'язане із виконанням ремонтних робіт, пише



Газопостачання тимчасово не буде у селах :



Гірники;



Броди;



Конище;



Комарове.



Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.



Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії "Газмережі".

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 18 та 19 вересня мешканці чотирьох сіл Ковельського району на Волині тимчасово залишаться без газопостачання.Газу не буде упродовж двох днів з 8:00 до 17:00 години, попередили у Волинській філії "Газмережі". Відключення газопостачання пов'язане із виконанням ремонтних робіт, пише Суспільне Газопостачання тимчасово не буде у селах :Гірники;Броди;Конище;Комарове.Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії "Газмережі".

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію