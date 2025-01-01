Чотири села на Волині два дні будуть без газу
Сьогодні, 15:07
18 та 19 вересня мешканці чотирьох сіл Ковельського району на Волині тимчасово залишаться без газопостачання.
Газу не буде упродовж двох днів з 8:00 до 17:00 години, попередили у Волинській філії "Газмережі". Відключення газопостачання пов'язане із виконанням ремонтних робіт, пише Суспільне.
Газопостачання тимчасово не буде у селах :
Гірники;
Броди;
Конище;
Комарове.
Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.
Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії "Газмережі".
