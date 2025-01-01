Чотири села на Волині два дні будуть без газу

18 та 19 вересня мешканці чотирьох сіл Ковельського району на Волині тимчасово залишаться без газопостачання.

Газу не буде упродовж двох днів з 8:00 до 17:00 години, попередили у Волинській філії "Газмережі". Відключення газопостачання пов'язане із виконанням ремонтних робіт, пише Суспільне.

Газопостачання тимчасово не буде у селах :

Гірники;

Броди;

Конище;

Комарове.

Власників осель просять перекрити крани при виході з помешкання та дотримуватися правил безпеки при використанні газу в побуті.

Відновлення газопостачання відбудеться після завершення ремонтно-профілактичних за умови доступу до газоспоживаючого обладнання в помешканнях та актів перевірки димових і вентиляційних каналів, додали у Волинській філії "Газмережі".

