У Луцьку патрульні допомогли дівчині, яка знепритомніла біля пішохідного переходу
Сьогодні, 16:01
У Луцьку патрульні миттєво прийшли на допомогу дівчині, яка раптово знепритомніла.
Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.
Учора в Луцьку на вулиці Львівській інспектори помітили дівчину, яка раптово знепритомніла біля пішохідного переходу.
На відео з реєстратора службового авто видно, як патрульні одразу вирушили до дівчини, підтримували її, заспокоювали та допомогли сісти до службового автомобіля.
Інспектори викликали медиків і залишалися поруч, стежили за її станом до приїзду медиків. Після цього дівчину передали лікарям.
