У Луцьку патрульні допомогли дівчині, яка знепритомніла біля пішохідного переходу

У Луцьку патрульні миттєво прийшли на допомогу дівчині, яка раптово знепритомніла.Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.Учора в Луцьку на вулиці Львівській інспектори помітили дівчину, яка раптово знепритомніла біля пішохідного переходу.На відео з реєстратора службового авто видно, як патрульні одразу вирушили до дівчини, підтримували її, заспокоювали та допомогли сісти до службового автомобіля.Інспектори викликали медиків і залишалися поруч, стежили за її станом до приїзду медиків. Після цього дівчину передали лікарям.