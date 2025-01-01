У Луцьку патрульні допомогли дівчині, яка знепритомніла біля пішохідного переходу

У Луцьку патрульні допомогли дівчині, яка знепритомніла біля пішохідного переходу
У Луцьку патрульні миттєво прийшли на допомогу дівчині, яка раптово знепритомніла.

Про це повідомили у пресслужбі патрульної поліції Волині.

Учора в Луцьку на вулиці Львівській інспектори помітили дівчину, яка раптово знепритомніла біля пішохідного переходу.

На відео з реєстратора службового авто видно, як патрульні одразу вирушили до дівчини, підтримували її, заспокоювали та допомогли сісти до службового автомобіля.

Інспектори викликали медиків і залишалися поруч, стежили за її станом до приїзду медиків. Після цього дівчину передали лікарям.



