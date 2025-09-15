Американські військові несподівано приїхали в Білорусь подивитися на навчання





Про це пише



Присутність американців на полігоні в Білорусі міністерство оборони країни назвало несподіванкою.



Міністр оборони Білорусі Віктор Хренін сказав військовим США, що вони можуть дивитися на "все, що вас цікавить".



"Хто б міг подумати, як почнеться ранок чергового дня навчань "Запад-2025", – йдеться в заяві міністерства, яке відзначило присутність військових США серед представників 23 країн, у тому числі двох інших країн-членів НАТО – Туреччини та Угорщини.



Міністерство оприлюднило відео, на якому двоє американських офіцерів у формі дякують Хреніну за запрошення і тиснуть йому руку.



"Ми покажемо все, що вас цікавить. Все, що ви захочете. Ви можете поїхати туди і подивитися, поговорити з людьми", – сказав міністр американцям, які відмовилися спілкуватися з журналістами.



Присутність американських офіцерів є останньою ознакою потепління відносин між Вашингтоном і Білоруссю, близьким російським союзником, який дозволив Москві використати свою територію для відправки десятків тисяч військових в Україну в лютому 2022 року.



Зокрема, США зняли санкції з білоруської державної авіакомпанії "Белавіа".



Своєю чергою режим Олександра Лукашенка звільнив 52 політв’язнів. Серед звільнених у тому числі співробітник представництва ЄС у Білорусі.



Навчання "Запад" на території Республіки Білорусь проводять на полігонах, розташованих у глибині країни або в її східних регіонах. Попри це у НАТО зберігають підвищену пильність через ці навчання. 12 вересня ці навчання розпочались.

