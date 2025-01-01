20 бригада «Любарт»: шлях добровольців, що стали силою Нацгвардії





Досвід боїв і нові виклики

Бійці пройшли через найгарячіші точки війни – оборону Київщини, бої під Бахмутом, операції на Донбасі та півдні країни. Кожна битва ставала випробуванням, але водночас загартовувала воїнів.

Сьогодні «Любарт» діє на Торецькому напрямку – ділянці фронту, де щодня тривають запеклі бої. Тут потрібні не лише мужність та витривалість, а й злагоджена робота всіх підрозділів.





Голос фронту: життя бійців без прикрас

Особливість бригади – відкритість до суспільства. Воїни знімають документальні матеріали прямо з позицій, аби показати реалії війни такими, якими вони є. Це не кадри заради відео, а справжнє життя людей, які стоять на передовій.



Люди, що тримають бригаду

Основою «Любарта» є люди. Командир бригади, підполковник Вадим «Янкі» Крикун, ще з 2014 року в строю. Його досвід і відданість справі стали прикладом для молодших побратимів. Поруч із ним служать сотні бійців, які від початку вторгнення обрали шлях захисника. Разом вони формують міцний колектив, де кожен воїн знає свою роль.



Набір до «Любарта»: хто потрібен і як потрапити

Рекрутинговий центр постійно потребує кадрів. Важливі не лише штурмовики чи розвідники, а й спеціалісти тилу, медики, водії, оператори дронів, зв’язківці. Актуальні «Любарт» вакансії включають:



операторів БПЛА та FPV-дронів;

механіків і водіїв різної категорії;

медиків та інструкторів;

воїнів для штурмових та розвідувальних груп;

технічних фахівців;

діловодів.

Кожен кандидат проходить відбір і навчання, щоб у строю були лише підготовлені та вмотивовані люди.





Як стати частиною «Любарта»

20 бригада «Любарта» – це значно більше, ніж військова частина. Це об’єднання людей, які поділяють віру в перемогу та готові докласти всіх зусиль, щоб наблизити її.



Переходь на офіційний сайт lubart.army , щоб дізнатися більше про роботу підрозділу та приєднатися. Саме такі рішення роблять армію сильнішою, а перемогу – ближчою.

